Doprovázela ho skupina Tie Break, v níž hraje i jeho syn Vojta. Pořad nesl název Půlstoletí s kytarou a zazněla v něm řada známých skladeb, které si s Nedvědem publikum zazpívalo.

„Jaké to půl století bylo? Bylo těžké i lehké, bylo velké i malé, mělo všechno, co potřebuje. Nikdy jsem ani na vteřinu nelitoval toho, že dělám muziku, vždy jsem si to užíval, jak to šlo. Velké sály i malé sály,“ řekl Deníku Nedvěd, který, ač už mu je 72 let, vystupuje stále velmi aktivně po celé republice. Na hraní po hospodách s partou už mu proto podle jeho slov nezbývá tolik chuti. „Věnuji tomu celý život, tak si také rád odpočinu, pobudu s rodinou, kamarády. Když je ale příležitost, moc rád si zahraji, nedělá mi to problém,“ uvedl písničkář.

Dodal, že ač si všichni o něm myslí, že celý život býval tramp, není tomu tak. „Já jsem měl chatu v Lukách pod Medníkem a to byl celý můj tramping. Já byl chatový tramp,“ svěřil se Nedvěd, který si koupil chatu v jižních Čechách. Jezdí tak i na Šumavu. „Jižní Čechy jsou můj druhý domov, je to krásný kraj,“ uvedl. Dodal, že velkou radost má z toho, že může vystupovat se synem.