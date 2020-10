Pod Knižskou skálou u Řenčí na Přešticku se ozývají rány seker. Parta mladíků tu právě opracovává kmeny stromů. Staví z nich lesní sídlo, které bude útočištěm vesničanů v celovečerním filmu Zbojník, jehož děj se odehrává ve 13. století a je o českém lidovém hrdinovi, který má svůj předobraz v anglickém Robinovi Hoodovi, nebo ve slezském zbojníkovi Ondrášovi z Janovic.

Příběh napsal Leoš Kastner, který bude film také režírovat. „Sem jsem ho situoval, protože o tomto lese Sukoříně je spoustu lidových pověstí, i dost tajemných a až šílených. Toto místo se historicky popisuje jako magické, je tu zejména kvůli buližníku veliká energie, která je i měřitelná,“ vysvětlil Kastner s tím, že natáčení se plánuje také v okolí Roupova, na tvrzi Malešov nebo na velmožském sídle Curii Vítkov. Tam by měly vzniknout scény z venkovského života. U skály mu s výstavbou objektů pomáhal i David Mirvald z Klatovska. „S Leošem i ostatními jsem se seznámil v Plzni na fakultě designu a umění. Teď pomáhám se stavbou osady, předpokládám, že si zahraji i v komparsu,“ prozradil Mirvald, oblečený do historického oděvu. „Ale boty nejsou moje, vyšlapávám je pro hlavního hrdinu filmu,“ smál se.

ZBOJNÍK OLDŘICH

Děj filmu se odehrává na konci třináctého století, kdy po smrti Přemysla Otakara II. zemi drancoval Ota Braniborský a k lidu se dobře nechovala ani česká šlechta. „Ve středu dění filmu je Oldřich ze Sukořína. Jde o syna Držka z Roupova. To byl první zaznamenaný šlechtic Roupovského panství. Měl syny Vladimíra a Oldřicha. Druhý jmenovaný, hlavní postava našeho filmu, je také historickou osobností, ale jeho osud a charakter jsou smyšlené,“ řekl Kastner. Ve filmu se Oldřich vrací na Plzeňsko po sedmi letech, kdy bojoval proti muslimům během Deváté křížové výpravy. Jednou z takových tragických událostí, které se v té době staly, bylo i vypálení kláštera Chotěšov. K přepadení se na straně obránců připlete i Oldřich. Zachrání odtud dívku Annu z Krašova, do níž je zamilovaný. Společně s ní uteče a usídlí se u Knižské skály, kde žijí i přeživší vesničané, které tam dohnalo plenění.

HISTORICKY VĚRNĚ

Filmaři, kteří už mají za sebou post-apokalyptický film Trash Town, usilují o to, aby byl Zbojník historicky co nejvěrnější. Pomoci mají odborníci. O kostýmy a bojovou choreografii se stará vedoucí skupiny historického šermu Invictum Vojtěch Vrobel. Michal Tejček z Domu historie Přešticka poradil, jak ve středověku vypadal (již neexistující) starý přeštický kostel i jaký byl vzhled hradu Roupov. K vykreslení atmosféry doby pak pomohl Josef Žemlička, autor několika knih o Přemyslovcích. Do hlavní role se filmařům podařilo získat herce Jakuba Chromečka. Ten je známý například z televizního seriálu Horákovi nebo z pražského Divadla Pod Palmovkou. Snímek doprovodí charismatický hlas Alexeje Pyška. „Na filmu spolupracují šermíři, které mohli diváci vidět ve filmech jako Hlas pro římského krále, Jan Hus, Korunní princ, a podíleli se na motion capture bojových scén do hry Kingdom Come: Deliverance. A právě odtud pochází i další spolupracovníci. Konkrétně jde o dvojici Jan Valta a Adam Sporka, kteří pro hru skládali hudbu, a tu budou komponovat i pro tento film,“ popsal Kastner.

POTŘEBUJÍ PŮL MILIONU

Teď už chybí jen „drobnost“. Filmaři potřebují na svůj projekt sehnat půl milionu korun, které poptávají pomocí tzv. crowdfundingové stránky Startovač na internetu, kam umístili již natočený trailer k filmu. Lidé, kteří na Zbojníka přispějí, se dočkají různých odměn. Někteří si budou moci jako komparz ve filmu zahrát.