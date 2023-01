Hlavním lákadlem večera bylo totiž vystoupení skupiny Backwards, která hraje písně legendární skupiny tak věrně, že za to získala několik prestižních ocenění. Program toho ale nabídl mnohem více. Příchozí si mohli zatančit na skladby v podání tanečního orchestru Daniela Novotného, kapely Zenit či DJ Channyho, tradičně nechybělo vystoupení mažoretek z klatovského Modernu, ochutnávka vín či fotokoutek, o který byl velký zájem. Bohatá tombola nabídla wellness pobyt pro dva v Konstantinových Lázních, předplatné Deníku, zvěřinu a mnoho dalších cen, zejména dobrot. Večer moderovali Daniela Šinkorová a Richard Trsťan, který s tanečnicí Vandou ukázal, že umí nejen dobře mluvit, ale i tančit. „Na plese se nám líbilo zejména to, že se po nás nechtěly žádné formálnosti a že ples byl od začátku situovaný do příjemné atmosféry, aby se lidé cítili svobodně a dělali, co chtějí. Bylo vyprodáno a od začátku až do konce to bylo fantastické,“ pochvalovala si po skončení plesu Šinkorová.