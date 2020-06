Dny Šumavského trojhradí. Takový název měla akce, která spojovala program na třech hradech na Klatovsku – Kašperku, Rabí a Velharticích. Všude se návštěvníci během víkendu podívali do historie.

Dny Šumavského trojhradí na Velharticích, na Rabí a na Kašperku. | Video: Deník / Daniela Loudová

„Připravili jsme seriál speciálních prohlídek s emeritním kastelánem. Lidé se dozvěděli, co se za posledních 30 až 35 let na hradě událo, hlavně stavebně. Nachystali jsme srovnávací fotografie, jak to tady vypadalo zhruba od první světové války až po současnost. Bývalý kastelán Petr Mejstřík připravil pořad, kde nejprve promítl, co se tady udělalo. Šlo o formu přednášky i diskuze s návštěvníky, jak to v památkovém ústavu chodí, co se povedlo více, co méně,“ sdělil kastelán hradu Matěj Mejstřík.