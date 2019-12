Není to jediné děsivé stvoření, které dnes večer uvidí. Právě se totiž koná první Krampus show v Sušici na Santosu a během večera se přítomným předvede bezmála stovka různých bytostí, převážně tzv. krampusů.

„Krampus pocházejí z Rakouska, masky jsou typické v tom, že jde o domácí výrobu. Zhotoveny jsou zpravidla ze dřeva z alpské borovice, kožešiny se používají pravé, hlavně z alpských koz a ovcí, pravé jsou často i rohy, i když dnes už se objevují i odlitky. Dalším specifikem jsou barevné oči, které ve tmě svítí. Atmosféru dotváří ohně a pyrotechnické efekty,“ vysvětluje mi Martin Kahanec ze skupiny Krampus Vodňany, která má aktuálně už přes čtyřicet členů.

Nejde jen o muže, ale i ženy a děti. Benjamínkem je teprve čtyřletý Vašek Vališ, který začal dělat krampuse už krátce poté, co začal chodit. Teď už má masku, která věrně připomíná dospělého čerta. „Moc mě to baví. Rád straším jiné děti. Já sám se čertů nebojím. Nebojím se ničeho,“ říká mi hrdě malý špunt.

Finančně nákladné masky

Masky jsou nejen velmi efektní, ale i finančně nákladné, jejich ceny se pohybují v desítkách tisíc korun. „My už máme tři svoje vlastní řezbáře, takže naše masky nejsou z Rakouska či Německa, ale přímo z naší dílny. Naší další specialitou, kterou obdivují i v zahraničí, je, že vedle čertů, čarodějnic a vlkodlaků máme v průvodu vůz tažený mnichy, na němž je velký kotel, ze kterého jdou světelné efekty. Atmosféru dotváří velký kravský zvon,“ prozrazuje Kahanec.

Kromě vodňanské skupiny se v Sušici představují i další party z Česka či Rakouska, jejich choreografie jsou velmi efektní. Někteří přítomní se jich bojí, většina se ale výborně baví a s čerty se fotí. Úspěch má Jan Kopecký ze skupiny Krampus-certi.cz, který má masku Lucifera z oblíbené pohádky S čerty nejsou žerty. „Lidé mě poznávají, líbí se jim to,“ těší Honzu, který si jednu z mála pozitivních masek vysloužil tím, že je ve skupině nejvyšší.

Program nenabízí jen čerty, ale během akce mohou příchozí zhlédnout i vystoupení taneční skupiny Power a poslechnout si kapely The Čerti a Kabát revival Plzeň.

„Sice bylo občas vidět, že je to první ročník a někde se to zadrhlo, ale celkově se nám to líbilo, masky byly parádní,“ chválí při odchodu Radim Nováček. Spokojeni jsou i pořadatelé. „Celkem se představila zhruba devadesátka krampusů. Podívat se přišly čtyři tisíce lidí. Jsme spokojeni a chceme tuto akci zopakovat i příští rok,“ uzavírá za organizátory Jan Adamec.