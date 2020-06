Po celé České republice se konaly v úterý v podvečer demonstrace Milionu chvilek. Jako pokaždé se připojily i Klatovy, kde se demonstrující sešli v Hostašových sadech, aby vyjádřili svoji nespokojenost s vládou a premiérem Andrejem Babišem.

Ani déšť demonstrující proti vládě neodradil | Video: Deník/Daniela Loudová

„Myslíme si, že to, co se děje v naší vládě, není v pořádku. Proto se chceme přidat, nemusí to být nutně za Milion chvilek, ale za každého, komu není lhostejné, co se děje a kam se vše v naší zemi ubírá,“ řekla jedna z pořadatelek Magdalena Hášová.