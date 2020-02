Bujaré masopustní veselí si užívaly v sobotu od dopoledních hodin ve Velkém Boru desítky masek.

Masopust ve Velkém Boru. | Video: Deník / Daniela Loudová

„Tradici masopustu udržujeme v obci už asi deset let po téměř třicetileté pauze. Masek se sešlo hodně, zhruba padesát. Letos je nejpočetnější skupinkou průvodu cikánská rodina se všemi, kteří se sešli, a během průvodu se budou snažit udat jedno dítě,“ uvedl starosta obce Velký Bor Václav Zábranský, který se po zahájení masopustu a občerstvení masek převlékl také a vydal se do průvodu jako veselý šašek. Pochvaloval si, že se do akce zapojily všechny generace, od nejmenších až po starší dospěláky.