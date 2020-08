„Jsou zde vidět telefony od 80. let 20. století, kdy se začaly vyrábět, až po nejmodernější současnost. První telefony jsou velké kufříkové, které se běžně vozilyv autech, ale nechaly se přenášet jako mobilní telefon,“ uvedl Brož.

Na výstavě jsou k vidění nejen telefony, u kterých mnoho návštěvníků zavzpomíná na své první přístroje, ale také unikáty, jež jen tak někdo neviděl. „Je zde Motorola Aura, což je speciální mobil s kulatým displejem, kterých se vyrobilo pouze dva tisíce kusů. Šlo o jeden z pokusů o luxusní mobil, který má mechanismus s více než sto součástkami jen na samotné otevírání telefonu. Dalším unikátem je Samsung z filmu Matrix Reloaded, za což tehdy Samsung zaplatit sto milionů dolarů, aby se do filmu dostal. K vidění je i Sony Ericsson s průhledným displejem, další má například průhlednou klávesnici a jsou zde i různé drahé značky jako Porsche Design a podobně. Většinu těchto kousků dražím na aukcích,“ vysvětlil Brož.

Velkým lákadlem je také mobil podepsaný závodníkem Formule 1 Michaelem Schumacherem, kterých je ve světě jen pět a ten v Železné Rudě má číslo dva. Další, kdo věnoval svůj mobil s podpisem, je zpěvák Marek Ztracený.

Při návštěvě si však můžete prohlédnout i mobilní telefony, které se nikdy nezačaly vyrábět. Například Ericsson Hedvig, který měl displej pod klávesnicí, nebo Motorola Ivory.

Ke svému koníčku se prý Filip Brož dostal náhodou. Při stěhování před šesti lety narazil na staré telefony, které si schovával jako náhradnía nechtěl se s nimi rozloučit. „Zalíbilo se mi, že jich mám tolik, a řekl jsem si, že bych je mohl začít sbírat. Často jsem také známým opravoval telefony, tak mi někdy nějaké nechali, a tak se začala sbírka rozrůstat. Chytlo mě to tak, že jsem skupoval kdeco, abych sbírku co nejvíce rozšířil. A dále budu za každý kus rád,“ uvedl Brož.

Současnou výstavou, která potrvá do konce září, však skončit nehodlá. Má i další plány. „Do budoucna bych chtěl udělat daleko větší muzeum, aby tam byly obsažené všechny značky s co nejvíce modely – nyní je to takový rychloprůžez. Muzeum by mělo být i edukační, vzdělávací. Když sem přijde škola, aby děti viděly, čím se dříve volalo. Chtěl bych udělat i videa o tom, jak se mobily vyrábějí, jak se na ně získávají kovy, jaká je to zátěž na přírodu, jak se recyklují a co vše to obnáší,“ nastínil své plány Brož.