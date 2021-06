Kvůli chladnému jaru se letošní sklizeň jahod oproti předcházejícím rokům posunula. Nyní už je však začíná být jahodová sezóna v plném proudu.

V Plzeňském kraji si tak mohou milovníci sladkých plodů již nasbírané ovoce na plantážích zakoupit, na některých místech si mohou jahody dokonce sami natrhat. Ceny se pohybují od 60 do 110 korun. Kvůli chladnému jaru se však sklizeň oproti předcházejícím rokům posunula.

SAMOSBĚR DOPOLEDNE

Na samosběr si do nejznámější plzeňské jahodárny v Radčicích mohou lidé zajít každý den včetně víkendů, od šesti ráno do poledních hodin. „Po poledni bývá velké horko, takže máme otevřeno zhruba do 13 hodin,“ uvedl majitel plantáží Oldřich Kříž.

Sklizeň letos hlásí Kříž nadprůměrnou. „Potřebujeme, aby lidé chodili trhat, jahod je opravdu mnoho. Naši stálí zákazníci dokonce říkají, že dlouhé roky u nás takovou úrodu neviděli,“ řekl Deníku Kříž. Dodal také, že počítá s tím, že pokud potrvají horka, jahody budou k mání ještě první týden v červenci. „Pokud se ochladí, mohly by vydržet až do druhého červencového týdne,“ informoval.

Majitel jahodárny v Klatovech Pavel Bonk Deníku řekl, že samosběr na jeho plantážích zatím nezačal. „Celá sezóna se kvůli chladnému počasí posunula. Sběr prodejných jahod je nyní v začátcích a nelze určit, jaká bude celková úroda,“ sdělil Bonk s tím, že zatím není určené, od kdy začne samosběr. „Aktuální informace budou přidávány na facebook jahodárny,“ poznamenal.

PLODY OKOUSALA ZVĚŘ

S malou úrodou se letos potýkají v Zahradnictví u Růženky v Klatovech. „Bohužel nám velké množství jahod ožrala zvěř. Zatím prodáváme pouze trhané jahody. Datum samosběru ještě nevíme. Uvidíme dle aktuální situace,“ popsala majitelka zahradnictví Růžena Jelínková.

Jahodárna ve Vránově na Domažlicku se nově přestěhovala a nová sběrna se nachází jen asi 1,5 kilometru od Staňkova. I tam je však zpožděná sklizeň a sezóna ještě není zahájená. „Nic se zatím nedá určit přesně, pouze víme, že cena za kilogram nasbíraných jahod bude 60 korun. Aktuální informace budou přidávány na facebookovou i webovou stránku,“ upozornil majitel jahodárny Tomáš Baloun.

Za kolik jahody koupíte

jahodárna v Radčicích u Plzně – samosběr 80 Kč/kg, trhané jahody 100 Kč/kg

jahodárna Pavel Bonk v Klatovech – trhané jahody 110 Kč/kg

Zahradnictví u Růženky v Klatovech – trhané jahody 110 Kč/kg

jahodárna ve Vránově u Staňkova – trhané jahody 60 Kč/kg