Vzhledem ke koronavirovým omezením se ale připomínky Dne boje za svobodu a demokracii zúčastnilo jen minimum lidí.

„Pro nás, kteří v naší zemi žijeme, je dnešní den příležitostí a řekl bych skoro povinností připomenout si, jak tento den vypadal v roce 1939 – útlak, zavření vysokých škol. A já musím říct, že už tehdy okupační moc dobře věděla, že při zavření vysokých škol má výrazně větší šanci ovlivňovat národ, který okupuje, protože národ bez vzdělání je snadno ovladatelný,“ řekl Deníku na místě klatovský starosta Rudolf Salvetr.

Protože vzdělání považuje za velice důležité, je velmi rád, že se ve středu vrátili první žáci do škol. A věří, že se situace co nejdříve zase vrátí k normálu a budeme žít tak, jak jsme byli třicet let zvyklí. Při té příležitosti připomněl i rok 1989, plný nadějí, o nichž si někteří myslí, že se nenaplnily. „Jsem přesvědčen, že žijeme naprosto jinou kvalitu života než před 30 až 35 lety, a to bychom si měli všichni uvědomit,“ je přesvědčen Salvetr.