Rybník v Hnačově stále připomíná spíše zarostlou louku a někteří kolemjdoucí mají pocit, že v tomto stavu zůstane napořád. Ale tak tomu není.

Zarostlý rybník na Hnačově. | Foto: Deník / Daniela Loudová

V září se na Hnačově konala akce Den na dně, jež měla za cíl vytrhat a posekat co nejvíce trávy, kterou dno rybníka zarostlo během jeho vypuštění kvůli opravám hráze. Tráva byla snesena na hromady na okraj rybníka a hromady tam dosud zůstaly. Někteří lidé, kteří dění okolo rybníka sledují, měli pocit, že se tam dále nic neděje. Ale už v těchto dnech je tomu jinak. Neskončily totiž ani plány s dalším trháním. „Pokud by bylo ještě příznivé počasí, je možno dále odstraňovat vegetaci, spíše vytrhávat lodyhy než sekat, a to zejména ze strany krmiště – vjezd ze silnice směr na Plánici v místě krmného sila – a směrem od hráze při silnici. Trhání je navíc možné i při covidu, rozestupy nejsou problém a ještě jste na čerstvém vzduchu,“ vyzvala Libuše Špačková z odboru životního prostředí klatovského městského úřadu.