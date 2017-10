FOTO: Před místnostmi se tvořily fronty

Klatovy – I menší fronty se tvořily už před páteční 14. hodinou u některých volebních místností v Klatovech. Rušno bylo v klatovských volebních místnostech i během prvních několika desítek minut parlamentních voleb.

Už deset minut před otevřením volební místnosti klatovského okrsku číslo 12 v bývalém dominikánském klášteře v Plánické ulici dorazili volit Věra a Václav Holečkovi. „Já musím stihnout nákup a manžel jede hlídat vnoučata. Tak jdeme brzy, abychom to stihli,“ smála se Holečková. K volbám chodí manželé Holečkovi pravidelně. „Loni u krajských voleb jsem nebyl, protože jsem byl mimo město, ale jinak, pokud to jde, chodím pokaždé. Podle mě ale nejdůležitější jsou komunální volby. U parlamentních se těžko vybírá, strany většinou stejně nesplní nic z toho, co slibují,“ řekl Deníku Holeček. Evidovaných mají ve 12. klatovském okrsku 1509 voličů.

„Kdyby přišlo aspoň padesát procent, bylo by to pěkné,“ zauvažoval nad volební účastí předseda volební komise Marián Korpa. Zhruba 1500 voličů mají na seznamu také v okrsku č. 4 s volební místností v mateřské škole U Pošty. „Byli jsme až překvapeni, že voliči začali chodit hned ve 14 hodin, měli jsme fronty. Troufnu si říci, že už dorazilo třicet čtyřicet lidí,“ uvedl necelou čtvrthodinu po začátku voleb předseda volební komise 4. klatovského okrsku Jiří Mužík. „Počítám, že by mohlo přijít takových šedesát sedmdesát procent,“ byl optimistický ohledně účasti. S nadprůměrnou účastí počítali i v bývalé integrované střední škole v Voříškově ulici, kde sídlí okrsek číslo 3. „Ve 14 hodin už jsme měli za dveřmi frontu a od otevření volební místnosti lidé chodí průběžně. Vypadá to, že účast bude vysoká. Číslo si odhadnout netroufnu, ale u nás bývá tradičně lepší než než průměr,“ informovala zapisovatelka volební komise třetího okrsku Alena Kunešová.

V Masarykově základní škole se před plentami tvořily chvílemi i kratší fronty. Podle komise jde ale o běžný jev. Mnozí chodí hned na začátku prý pravidelně a už před začátkem voleb čekali před dveřmi. Podobně to vypadalo i na gymnáziu. I když tam sice chodili voliči jeden za druhým, ale většina jich také hned odešla, jelikož si nevšimla, že byly změněny volební okrsky a musí jít volit na Masarykovu základní školu, jak jim záhy sdělili členové komise. Ta se nenudila ani na Vodojemu, kde měli po čtrnácté hodině rovněž plno. Tam už ale podle zkušeností počítají s tím, že lidé přicházejí ve vlnách.