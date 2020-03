Kulturním dům v Újezdu u Plánice se proměnil ve velkou dílnu, kde se připravuje materiál na výrobu roušek.

Dobrovolníci v Újezdu u Plánice. | Foto: Vladimír Kábrt

Tamní obyvatelé spolupracují s dobrovolnickým centrem ADRA. „Máme tady centrální sklad materiálu, který už nám ale dochází. Potřebovali bychom od lidí lůžkoviny, prostěradla, zkrátka různé bavlněné látky. My je tady střiháme na dané rozměry a ADRA je pak rozváží šičkám a následně rozváží potřebným,“ řekl starosta Újezda Milan Moudrý. Roušky už dodali do nemocnic, hospice a mnoha dalším organizacím. A stále mají další a další objednávky, ale potřebují uvedený materiál. Takže pokud nějaký máte, můžete ho přivézt do Újezda.