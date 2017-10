FOTO: Policie Modrava nekončí, filmaři se na Šumavu vrátí

Klatovsko – Režisér Jaroslav Soukup žádá čtenáře Deníku o zajímavé historky z prostředí venkovských lékařů a veterinářů.

I druhá řada kriminálního seriálu Policie Modrava, kterou od srpna do října vysílala TV Nova, byla divácky velmi úspěšná, a tak není divu, že už bylo rozhodnuto, že se filmaři na Šumavu vrátí potřetí. Na nových dílech se již pracuje, režisér Jaroslav Soukup žádá čtenáře Deníku o pomoc při hledání zajímavých příběhů.

„Premiérové díly druhé řady seriálu Policie Modrava opět trhaly rekordy sledovanosti a znovu potvrdily status nejoblíbenějšího českého seriálu na televizních obrazovkách. Není proto jistě překvapením, že jsme se rozhodli pokračovat v této úspěšné spolupráci s panem režisérem Soukupem a diváci se mohou těšit na další premiérové díly, které pro ně chystáme,“ prozradila ředitelka sekce programu skupiny Nova Alex Ruzek.

Policie Modrava bodovala hned od nasazení na televizní obrazovky v neděli 27. srpna. Pokaždé byla nejsledovanějším pořadem večera českého televizního trhu, její dva díly se dokonce staly nejsledovanějšími českými letošními pořady. „Na každý díl seriálu se průměrně dívalo 1,8 milionu diváků, což je v současnosti neskutečný výsledek,“ pochvaloval si režisér Soukup. Deníku prozradil, že už se píší scénáře nových osmi dílů.

„Je s tím hodně práce. Trápí mě, že nám chybí úsměvné veterinářské historky, a také historky z venkovských lékařských ordinací. Potřebovali bychom je do seriálu pro odlehčení. Pokud někdo ze čtenářů nějakou takovou historku zná, budu velmi rád, když ji zašle do redakce Klatovského deníku. Pokud se mi bude líbit, určitě ji do seriálu zařadím,“ požádal Soukup. Historky je možné zasílat na mail milan.kilian@denik.cz, heslo Policie Modrava.

I třetí řada, která by se měla na Šumavě a Pošumaví točit v roce 2018 a vysílat v roce 2019, by se měla nést ve stejném duchu jako předchozí dvě. „Styl seriálu nebudu měnit, protože se ten mix tajemna a zároveň oddechových pasáží, spojených se šumavskou přírodou, osvědčil. Policie Modrava je odlehčená kriminálka ze Šumavy. Jak už jsem několikrát uvedl, i když se tam vraždí, tak se diváci i zasmějí. Prostě je to příjemná zábava,“ uzavřel Soukup.