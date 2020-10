Nejvyšší účast na Klatovsku byla v Ostřeticích – 74,51 %, na Modravě 71,62 % a na Horské Kvildě 63,79 %. Naopak nejnižší byla v Nalžovských Horách 28,29, v Kovčíně 29,23 % a v Poleni 29,39 %.

Celkově si na Klatovsku prvenství udrželo ANO 2011 s nárůstem zhruba tisícovky hlasů. I druhé místo zůstalo stejné, díky hlasům ho udržela ODS s TOP 09. Na třetím místě však ČSSD vystřídali Piráti. Čtvrtí byli STAN + Zelení + PRO PLZEŇ a ČSSD bylo až páté v pořadí.

Přímo v Klatovech, kde byla účast 38,64 %, obdržela nejvíce hlasů ODS + TOP 09 (2202 hlasů), za ní skončilo ANO 2011 (1535), Piráti (758), STAN + Zelení + PRO PLZEŇ (590). ČSSD tam spadla až na šesté místo za SPD a KSČM. Pohoršila si tak oproti roku 2016 o tři místa.

Změna na prvním místě nastala ale v Sušici, kde stoupla účast z 35,55 na 39,2 %. Nejvíce hlasů tam obdrželi Piráti, druhé bylo ANO 2011, třetí ODS s TOP 09, ČSSD z třetího místa spadla na čtvrté.

Za prvenstvím Pirátů by mohla stát i situace, která v Sušici nyní panuje. Obyvatelé tam bojují za navrácení bývalých jednatelů nemocnice - Václava Rady a Pavla Haise, který právě za Piráty kandidoval. Mnozí obyvatelé mu tak pravděpodobně chtěli ukázat svoji podporu, a to se jim i podařilo. Dostali ho až do krajského zastupitelstva. V Sušici získal nejvíce hlasů – 455. Krajskou radní pro zdravotnictví Milenu Stárkovou za ČSSD nízká podpora voličů stála ale místo v zastupitelstvu, v domácím městě ji zakroužkovalo 171 voličů. Ještě méně měl starosta Petr Mottl (ODS), který doma dostal 108 hlasů a kandidáti za ANO František Jelínek (95) a Pavel Javorský (89).

Nemocnice je pro lidi ze Sušicka důležitá. To potvrdili i voliči v Petrovicích u Sušice. „Situace okolo nemocnice nás trápí. Určitě by se měla zachovat oddělení, která tam nyní fungují. Potřebujeme tady nemocnici. Hodně důležitá je hlavně pro seniory, kteří ji mají blíže než klatovskou. Z vlastní zkušenosti je hodně nepříjemné i to, že když přijedou lidé ze Sušicka do nemocnice do Klatov, tak je tam nechtějí ošetřit a posílají nás do Sušice. Jeli jsme tam od nehody, kdy nás do Klatov poslala záchranka, i tak nás odmítali,“ řekla Václava Kratochvílová.

Prvenství si vybojovala jiná strana oproti roku 2016 i v Horažďovicích. Místo ČSSD tam nejvíce hlasů získalo ANO 2011 (404), za ním byli kandidáti ze STAN + Zelení + PRO PLZEŇ (296), ODS + TOP 09 a ČSSD (98), která skončila na pátém místě, byli Piráti (190).

Zájmy Klatovska budou v krajském zastupitelstvu hájit za vítězné ANO 2011 Pavel Strolený a Pavel Javorský, za ODS Rudolf Salvetr, za Piráty Pavel Hais a za SPD Marie Pošarová.