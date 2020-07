Komunita parkouristů v Klatovech se stále rozrůstá. V roce 2016 si vybudovali halu k tréninkům a nyní jim město postavilo venkovní hřiště.

Otevření hřiště se odehrálo v dešti, takže parkouristé nemohli předvést své umění naplno. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Parkourové hřiště je jedním z dalších volnočasových hřišť volně přístupných. Jde nám o to, abychom podpořili mládež a děti, kteří se chtějí zdokonalovat v akrobatických a gymnastických prvcích. Bereme to jako nabídku, která by měla nahradit hledání nejrůznějších míst, často i historických schodů ve městě, kde mnozí skákali. Podstatné je, že hřiště má i všechny bezpečnostní prvky a správnou dopadovou plochu. Přeji všem, kteří zde budou cvičit a budou si chtít zkusit svoji obratnost, aby se jim zde líbilo a mohli tento sport dělat bezpečně a bez zranění,“ řekl starosta Rudolf Salvetr.