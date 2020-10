Útoky na obchody se během víkendu nekonaly. Lidé si zřejmě vzali k srdci slova ministra zdravotnictví Romana Prymuly a zůstali doma. Parkoviště u většiny obchodů byla poloprázdná a u pokladen se nestály fronty.

Sobotní nákupy u hypermarketu Globus u Plzně. | Foto: Deník / Daniel Beran

Víkend byl většinou dobou, kdy se do obchodů hrnuly davy lidí, především když pršelo, stejně jako tomu bylo v sobotu. Tentokrát se však rodiny do obchodů nesjížděly. V sobotu dopoledne i odpoledne se u klatovských obchodů žádné nájezdy nekonaly. Na parkovištích bylo nezvykle mnoho volných míst a ani uvnitř obchodů nebyl žádný nával. „Lidí chodí podstatně méně, než je běžné. Řekla bych, že nedělají ani žádné velké nákupy, nakoupí jen to, co potřebují, a jdou. Asi se nechtějí příliš zdržovat. Nechodí ani celé rodiny, jak bývá o víkendu zvykem. Většinou jde jeden z rodičů s dětmi nebo ani ty nejdou. Je vidět, že čím více stoupají čísla nákazy, tak lidí ubývá,“ řekla prodavačka jednoho z klatovských obchodů.