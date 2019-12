„Od roku 2013, kdy byla četnická stanice otevřena, jsme tu měli kancelář velitele. Letos jsme se rozhodli expozici upravit, místnost jsme komponovali jako pokoj podřízeného četníka tak, jak vypadal v době, kdy podřízení četníci sloužili na vesnických stanicích, tedy kolem roku 1930,“ řekl Deníku Miloš Skořepa z Klubu vojenské historie Infanterie Klatovy. Dodal, že místnost byla zařízena podle dobového četnického předpisu. Je tam tedy železná postel, tmavá skříň a další povinná výbava. „Zatímco například uniformy si necháváme šít, tak kožené věci, jako jsou boty, opasky, brašny a podobně, se dají sehnat, ty se dochovaly. Některé věci v místnosti jsou pak věrné repliky, například věšák na oděv a zbraně, ten už se v originále sehnat nedal,“ vysvětlil Skořepa.

S tím, jak se četníci museli vzdělávat, seznámila příchozí spoluautorka výstavy Jana Aurea Laňková. Po roce 1918 museli všichni uchazeči o práci ve sboru projít školou četníků na zkoušku. Po ní byly ještě další dvě školy, ty byly hodnostní, pro velitele. Co se týče školy na zkoušku, trvala rok, z toho se půl roku učili teorii a pak měli praxi na četnických stanicích. „Předměty ve škole se dělily na dvě skupiny. Na všeobecné vzdělání, kam patřily jazyky, dějepis, zeměpis, rostlinopis, fyzika, chemie a další, a na předměty odborného vzdělávání, jimiž byly četnické služební instrukce, kasární předpis, právo ústavní a správní, trestní řád, služba pátrací a daktyloskopická a další.

Mimo tyto předměty měli četníci vojenský výcvik, tělesnou výchovu a sebeobranu, učili se pracovat se svými zbraněmi. Zajímavostí je, že v četnických školách na rozdíl od současnosti dostával nejlepší žák čtyřku, ten nejhorší měl jedničku. Kromě prospěchu se hodnotila i pilnost a chování. Před vyučováním měli všichni četníci v kasárnách povinnou rozcvičku,“ popsala Laňková. Dodala, že četníci museli chodit do školy i v sobotu, volno měli jen v neděli. Museli se také celoživotně vzdělávat, dnešní policisté by jim určitě nezáviděli. „Na četnických stanicích je vzdělávali důstojníci. Museli psát diktáty, překládat do menšinového jazyka a podobně. Měli také různé speciální odborné kurzy, například na lyžích, horolezecké, pro psovody, řidiče a další,“ uzavřela Laňková.