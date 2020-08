Mnoho interpretů se tohle léto přesouvá kvůli současné situaci z velkých akcí na komornější místa, aby fanoušci o koncerty nepřišli. Jedním z nich je i Ben Cristovao, který zavítá 6. srpna na hrad Rabí. „Rabí je kousek od města Plzeň, kde jsem se narodil. S dědou a babičkou jsme tam několikrát byli na výletě a se ségrou tam hráli na schovku. Moc rád se tam vrátím a zavzpomínám na svoje dětství. Půjde o komornější koncert, kde bude dost pohodlí pro všechny. Klidně si s sebou přineste deku, udělejte s kámošema piknik, prostě pohodička,“ řekl zpěvák.

Koncert začne v 19 hodin.

O devět dní později, 15. srpna, tam vypukne letní festival Ruinfest. „Snahou je představit tuzemskou nezávislou scénu i za branami hlavního města. Unikátní prostor nádvoří zříceniny v sobě ukrývá hutnou a nezapomenutelnou atmosféru. Představí se pečlivě vybraní interpreti, tentokrát ještě bohatší doprovodný hudební program mezi hlavními kapelami,“ uvedl za pořadatele Petr Houdek.

Na hlavním pódiu se letos představí CIGARETTE SYNDROME, KALLE, kteří vyhráli žánrového Anděla a za album Saffron Hills dostali Anděla dalšího, tentokrát v kategorii Alternativa. Dále se můžete těšit na GHOST OF YOU, THE DRAIN ,Black Holes, 1FLFSOAP. Jako doprovodný program mezi kapelami vystoupí AIKO, JINÝ METRO. Součástí bude DJ stage, kde se představí čtveřice Dozikur, Namax, Stanjah a Stuart a doplní je lokální stálice Mraq a Nws. Festival odstartuje v 18 hodin. Děti do 15 let mají tradičně vstup zdarma. Vstupenky jsou již v předprodeji na www.ruinfest.cz.