Objekt bývalé lékárny na náměstí v Sušici stále chátrá a zatím to nevypadá, že by se tam začalo v blízké době dělat. Plánované íčko zatím vzniklo jinde.

Objekt bývalé lékárny na náměstí v Sušici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Nebyl jsem příznivcem toho, že by tam měla probíhat architektonická soutěž, ale dopadlo to tak. Takže nyní máme krásný vítězný návrh, což je v podstatě jen studie, jak by to mělo vypadat. Na čem to nyní stojí je, že jsou možná dvě tři věci v rámci projektu, ke kterým mají výhrady památkáři. Probíhají a proběhla jednání, některé věci se podařily vyřešit, některé ne, a to je důvod, proč vítěz nemůže dokončit prováděcí projektovou dokumentaci, na kterou by se dalo získat stavební povolení,“ uvedl starosta Petr Mottl.