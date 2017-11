FOTO: Děti bez rodičů najdou své vzpomínky v kufříku

Klatovy – Některé děti nemají to štěstí, aby se mohly zeptat rodičů, kde se narodily, jak vypadaly, když přišly na svět, či jaké byly jejich první dny.

Ty, které se narodí v Klatovské nemocnici už ale odpovědi znát budou. Tamní porodnici se totiž jako první v Plzeňském kraji připojila k projektu Život v kufříku. Cílem projektu je pro opuštěné děti i jejich adoptivní rodiče zachovat první střípky života.

„Kufříky jsou určené pro děti, které opustí matka hned po porodu a ony míří do kojeneckých ústavů nebo k pěstounům. Dětem připravujeme kufříky, do kterých je dána základní výbavička jako první památník, první pletená souprava a botičky, fotografie ze dne jejich narození, otisky nožiček a ručiček, dárečky, které tam vloží sestřičky, doktorky a podobně.

Kufřík je pak pro děti hmatatelnou památkou na dny jejich narození. Poté v období okolo deseti let, kdy se děti začínají ptát, kdo jsou, odkud jsou, se mohou ke kufříku vrátit a vše si prohlédnout,“ uvedla za Nadační fond La Vida Loca, který má projekt na starost, Martina Wojtylová Opava.

Do projektu se zapojují babičky a dědečkové z celé republiky, kteří posílají oblečky, hračky a různé výrobky, aby byly vkládány do kufříků.

PROJEKT SE JIM LÍBIL

Tento projekt zaujal vrchní sestru dětského oddělení Klatovské nemocnice Gabrielu Kubíkovou i její kolegyně, proto chtěly být jeho součástí. „Slyšely jsme o projektu v médiích a velmi se nám líbil.

Oslavily jsme paní ředitelku nadace a začaly spolupracovat. I když je u nás takových dětí méně, za letošní rok byly tři, přesto jsme chtěly, aby neměly vstup do života anonymní. Pokud budou kufřík doplňovat i lidé v zařízeních, kam děti putují, tak to bude pro dítě fajn. Co vše tam budeme přidávat my určitě společně postupně vymyslíme,“ sdělila Kubíková.

Klatovská nemocnice je 19. v České republice, které se k projektu, který funguje druhým rokem, připojila. Rozdáno bylo již 250 kufříků.

Ročně je po porodu odloženo okolo pěti set dětí.