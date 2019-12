Organizace ADRA, která zahájila v srpnu svoji činnost v Klatovech, tam nyní otevřela obchod, kde je možné i posedět.

ADRA Klatovy otevřela obchod. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„V dnešní době je přívětivé recyklovat věci. Je spoustu lidí, kteří mají věci a nepotřebují je a přitom ještě mohou posloužit. Tyto věci k nám mohou přinést, my je prodáme a výtěžek půjde na podporu dobrovolnictví a centra v Klatovech. Centrum jsme otevřeli před téměř čtyřmi měsíci a zdárně funguje. Daří se nám nabírat nové dobrovolníky, kteří chodí například do domova důchodců, jiní do nemocnic. Celkem máme zhruba třicet dobrovolníků, ať už dlouhodobé či krátkodobé,“ uvedl za dobrovolnické centrum ADRA v Klatovech Nikola Novák. Dodal, že v obchodě sebudou střídat dobrovolníci a že by mělo být otevřeno denně. Jeho součástí je také dětský koutek a menší posezení pro návštěvníky.