„Jde o první takhle velkou akci, takže jsme ze začátku řešili problémy s elektřinou, s novým platebním systémem, se kterým jsme se sžívali, ale vše si nakonec sedlo. Vyšlo počasí, přišlo hodně lidí, takže si myslím, že je to úspěch,“ řekl Tomáš Nejdl za pořadatelský spolek Klatovy 21, jehož cílem je udělat modernější Klatovy.

A s food festivalem tomu šli slibně naproti, jelikož měla akce velký úspěch i z pohledu návštěvníků. „Myslím, že podobná akce zde chyběla. Pořád jsou všude jen klobásy, langoše, ale pochutnat si také na něčem jiném, netradičním, to tady není. Takže za mě super akce, rád tady ochutnám něco nového. I když u některých stánků odrazují delší fronty, ale zřejmě stojí za to, si ji vystát, jako třeba na hranolky nebo rolovanou zmrzlinu,“ zhodnotil Lukáš Červený s tím, že s novým systémem placení problém neměl, znal ho odjinud, ale někteří lidé ho zprvu nechápali.

Nabídka byla skutečně pestrá, nechyběly hamburgery, cizokrajná kuchyně, speciální hranolky, staročeská kuchyně, víno, pivo, káva, koláčky a další pochoutky. „Oslovovali jsme primárně místní podnikatele, které jsme pak doplnili specialitami, které v Klatovech nikdo nedělá, jako například červy, aby to bylo atraktivní,“ poznamenal Nejdl, který nastínil, že by se v dalších letech mohla akce pro velký úspěch opakovat.

K ochutnání bylo také barevné sushi přímo od jeho tvůrce Lukáše Neckáře. „Byl jsem vždy šéfkuchař ve velkých restauracích, ale před čtyřmi lety jsem založil Color sushi. Sushi dělám více než dvacet let a v překladu znamená kyselá rýže. Mnoho lidí si myslí, že jde o syrovou rybu, ale není to tak, proto moje barevné sushi je čistě zeleninové. Aby to nebyla nuda, tak jsou dvě barvy, růžová, což je rýže a řepa, a žlutá je díky kari pastě. Sushi je naplněné například dýní, karotkou, okurkou a podobně. Nestačí si o něm ale jen povídat, ale musí se ochutnat,“ řekl Neckář s tím, že je rád, že zavítal na Šumavu.

„Jsem rád, že jsme oživili i tento park, který je většinou nevyužitý. Líbí se mi, že to zde žije,“ dodal na závěr Nejdl.