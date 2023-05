Vrchlického sady v Klatovech v sobotu opět ožily. Linuly se jimi vůně různých koutů světa, jelikož se tam konal druhý ročník food festivalu. A lidé si ho užili ještě více než vloni.

Food festival v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

„Jsme rádi, že nám opět vyšlo počasí, přišlo hodně lidí, kteří si myslím festival užívali. Byl větší výběr, kdy se tady sešly čtyři desítky prodejců. Přibyly zajímavosti, které jsme v prvním ročníku neměli a lidé je požadovali. Jsou zde tak rybí restaurace, raclette cheese a podobně. Rozšířil se rovněž prostor, protože jsme chtěli ulevit centrálnímu prostoru, aby byl více pro posezení a piknik, a zároveň jsme potřebovali zpevněné místo pro food trucky,“ řekl za pořadatele Tomáš Nejdl.

Stánky tak byly více rozprostřené a lidé si přecházeli volně několika místy, kde se nacházely. Mnozí ocenili, že se akce konala právě v parku, kde bylo i hodně stínu, který přišel v horkém dni vhod. „Tenhle styl se mi líbí. Není to na rozpáleném náměstí, jak bývá běžné. Tady si koupíte jídlo a sednete si do stínu do trávy či křesílek a můžete si to užít. A nabídka je fakt super, ani jsme nevěděli, kde zpočátku začít a co vše ochutnat, tak jsme šli postupně,“ smála se Pavlína Bošková, která vyrazila na food festival s celou rodinou.

Návštěvníci ocenili také to, že nestáli dlouhé fronty jako při prvním ročníku, což bylo možná způsobené právě i tím, že bylo více stánků a lidé se více rozprostřeli. Důvodem může být i to, že food festivaly už nejsou takovou vzácností, konají se už téměř v každém městě.

I tak si ale návštěvníci cestu našli a čekaly na ně hamburgery, palačinky, sýry, hmyz, hot dogy, ale i bujabeza, krevety, rybí pokrmy, rolovaná zmrzlina, churros, džemy, sirupy, belgické hranolky a také vietnamská či ukrajinská kuchyně, paella, barevné sushi, nachos a nechybělo víno, pivo, káva, drinky. Připravena byla i zábava pro děti a svoji prezentaci tam měly i regionální potraviny.

