Food festival v Klatovech se tentokrát konal v areálu bývalé plynárny. A změna místa rozhodně na návštěvnosti neubrala, zájem byl obrovský.

Food festival v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Po dva roky se food festival konal ve Vrchlického sadech a letos se přesunul do plynárny do Cibulkovy ulice. Změnil tak i pořadatele, byl jím nově Antonín Fára, majitel pražírny Yemenites. Tu si mimo jiné měli návštěvníci možnost také prohlédnout. Pořadatel byl spokojený. „Bylo to hodně práce, hodně příprav, ale jsem spokojený. Je vidět, že se to lidem líbí, že jich hodně přišlo, takže jsem rád," řekl Fára.

A bylo rozhodně co ochutnávat. Od hamburgerů přes belgické hranolky, topinky, barevné sushi po palačinky, rolovanou zmrzlinu, musaku, asijské pokrmy a mnoho dalšího. Nouze nebyla rozhodně ani o nápoje. „Za mě je to tady skvělý. Počasí vyšlo úplně parádně, není žádný pařák, může si to tady člověk skvěle vychutnat. V parku to sice bylo pod stromy a tak nějak v přírodě, ale tady je to taky fajn, takový jiný nádech," pochvaloval si Jan Vojta.

Vyzvihovány byly i ceny, že nebyly většinou tak přemrštěné jako tomu na podobných food festivalech mnohdy bývá.

Zdroj: Daniela Loudová

Kromě jídla a pití byl nachystán i doprovodný program, aby se lidé mohli pobavit. Zahrály tak kapely Chai a Adys, vystoupily taneční skupiny, nechyběl jazz a děti si vyzkoušely i vyrobit své sushi s Lukášem Neckářem. Nachystané byly také soutěže.

Od některých lidí byla slyšet jedna stížnost. Ta se týkala především parkování přímo v ulici, kdy návštěvníky příliš nezajímalo, že tam musí auta projíždět v obou směrech, což šlo velmi těžko, protože mnozí zaparkovali u chodníku. „Asi by je zabilo, kdyby udělali pár kroků a zaparkovali opodál. Parkovišť je tady dost," postěžoval si pán žijící na sídlišti.