Od středy do neděle byl z různých míst v Klatovech slyšet folklor. Město pod Černou věží bylo totiž dějištěm 28. ročníku mezinárodního folklorního festivalu. A že se bylo na co dívat.

Závěrečný průvod mezinárodního folklorního festivalu v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Folklorní festival byl poslední roky trochu jiný než jindy kvůli covidovým opatřením, ale letos se opět rozjel naplno a diváci si tak měli možnost užít i zahraniční soubory. A dle návštěvnosti na náměstí se lidé také těšili. Už i ve středu, kdy se na nádvoří jezuitské koleje představily domácí folklorní soubory Šumava a Šumavánek, byla účast návštěvníků hojná. Ve čtvrtek zavítal soubor z Kostariky na náměstí do Sušice, takže i tamní obyvatelé měli možnost nasát folklorní atmosféru. V Klatovech se konala přednáška etnologa Petra Janečka o polohách lidové tradice v 21. století.

A v pátek už se rozproudil program naplno na náměstí, kde se v rámci zahájení představily všechny soubory. V sobotu byl součástí programu i taneční workshop, vystoupení souborů a nechyběl tradiční galavečer, kde pozvané skupiny předvedly to nejlepší, a i zde byla účast hojná. „Chodíme sem každý rok. Je to krásná tradice a jsem ráda, že se jí podařilo udržet a pořadatelé to nevzdali, i když nebylo minulé roky nejlépe. Patří jim velký obdiv a dík, protože to určitě není nic jednoduchého. Je to nádhera. Osobně jsem se těšila na Kostariku, protože to je zase jiný temperament a ráda poznávám nové věci. A nezklamali, bylo to úžasné, ale stejně tak celý festival. Díky všem pořadatelům," řekla jedna z divaček Pavlína Melicharová.

Zdroj: Daniela Loudová

A dle zaplněného náměstí se program líbil všem a tak mnohaměsíční práce pořadatelů nepřišla rozhodně vniveč.

V neděli se dopoledne konal tradiční průvod městem, kde se již loučily zúčastněné soubory a na závěr ještě vystoupily na náměstí. A pořadatelům jeden ročník skončil a ani se nevydechnou a budou už začínat chystat 29. ročník.