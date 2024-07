Na nádvoří se ve středu představil folklorní soubor ze Stach, který doprovodily děti ze Zdíkova. Po nich na pódium vystoupily domácí folklorní soubor Šumava a dětský Šumavánek.

Zahájí 29. ročníku mezinárodního folklorní festivalu se uskuteční v pátek od 18 hodin na náměstí, kdy vystoupí všechny soubory a je se na co těšit. „Do Klatov přijede Cimbálová muzika Harafica, Lidový taneční soubor Dzēse z Lotyšska, Landjugend Schreez z Německa, Folklorní soubor Limbora, Folklorní soubor Vyslúžilci z Kyjova, Dětský folklorní soubor Kyjovánek, Folklorní soubor Krušnohor z Chomutova, Folklorní soubor Chorošek ze Stach a samozřejmě se představí místní Dětský folklorní soubor Šumavánek a Folklorní soubor Šumava,“ uvedla ředitelka festivalu Denisa Valentová, která doporučila i to, co by si lidé neměl nechat ujít. „Doporučuji čtvrteční přednáškový koncert od 18 hodin v refektáři, který povede Zita Skořepová Honzlová a Badr Tachouche. V pátek po zahájení vřele doporučuji program Cimbálové muziky Harafica, protože jsou skvělí a slyšet je v našich končinách opravdu není jen tak. V sobotu večer bych doporučila galaprogram od 20 hodin a v neděli od 10.30 hodin samozřejmě průvod městem.“