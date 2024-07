Počátkem července budou Klatovy opět žít folklorem. Uskuteční se tam již 29. ročník mezinárodního folklorního festivalu. Co návštěvníky čeká a na jaké soubory se mohou od 10. do 14. července těšit jsme se zeptali ředitelky MFF Denisy Valentové.

Blíží se mezinárodní folklorní festival, jaký letos bude?

Pokud vyjde počasí, tak bude akcí plnou krásných tradic, tance, hudby a skvělé atmosféry. Snažíme se nabídnout bohatý program, který divákům přinese autentický zážitek.

Denisa Valentová, ředitelka mezinárodního folklorního festivalu v Klatovech. Jak je těžké festival uspořádat a dát vše dohromady?

Jde o nekončící práci celého týmu. Rozpočet je vícezdrojový, takže žádáme o několik dotací během roku, dokládáme realizaci projektu, děláme vyúčtování, zároveň sháníme podporu od místních podnikatelů. Pracujeme na propagaci ať už na sociálních sítích, tak v místním tisku, rádiu, televizi, připravujeme i naše tištěné programy a plakáty. Celoroční je i komunikace se soubory, které do Klatov přijedou, s ubytovacími místy a poskytovatelem stravování. Nově se snažíme získat finanční podporu i od návštěvníků, takže jsme připravili merch, na kterém pracoval tým a jehož zakoupením nás diváci mohou podpořit. Je toho tedy hodně, co je potřeba zařídit, a to jsem ještě nezmínila například technické věci týkající se pódia.

Na jaké soubory se mohou lidé těšit?

Do Klatov přijede Cimbálová muzika Harafica, Lidový taneční soubor Dzēse z Lotyšska, Landjugend Schreez z Německa, Folklorní soubor Limbora, Folklorní soubor Vyslúžilci z Kyjova, Dětský folklorní soubor Kyjovánek, Folklorní soubor Krušnohor z Chomutova, Folklorní soubor Chorošek ze Stach a samozřejmě místní Dětský folklorní soubor Šumavánek a Folklorní soubor Šumava.

Co by si lidé neměli nechat rozhodně ujít?

Doporučuji čtvrteční přednáškový koncert v refektáři, který povede Zita Skořepová Honzlová a Badr Tachouche. V pátek po zahájení vřele doporučuji program Cimbálové muziky Harafica, protože jsou skvělí a slyšet je v našich končinách opravdu není jen tak. V sobotu večer bych doporučila galaprogram a v neděli dopoledne samozřejmě průvod městem.

Program MFF v Klatovech

Středa 10. července

19 – 20.30 h Předfestivalový večer na nádvoří jezuitské koleje - Folklorní soubor Chorošek, Dětský folklorní soubor Šumavánek a Folklorní soubor Šumava

Čtvrtek 11. července

17 – 17.30 h Roztančené sušické náměstí - Lidový taneční soubor Dzēse z Lotyšska

18 – 19.30 h Lidový taneční soubor Dzēse z Lotyšska - Zita Skořepová Honzlová & Badr Tachouche

Pátek 12. července

10.30 – 11 h vystoupení v Domově pro seniory v Újezdci - Lidový taneční soubor Dzēse

18 – 20.15 h Vítejte u nás - slavnostní zahájení festivalu na náměstí Míru- vystoupí všechny soubory

21 – 22 h Večer s Haraficou - Cimbálová muzika Harafica z Uherského Hradiště

Sobota 13. července

13 – 14 h Kdo si hraje, nezlobí – náměstí - Landjugend Schreez z Německa a DFS Šumavánek

15 – 16 h Tancujeme malí, velcí – náměstí - FS Vyslúžilci z Kyjova a Dětský národopisný soubor Kyjovánek

17 – 18.30h Dostaveníčko pod Černou věží – náměstí - FS Limbora, FS Krušnohor a Dzēse z Lotyšska

20 – 23.30 h Festivalový galaprogram “MFF Klatovy 2024” – náměstí – vystoupí všechny soubory

Neděle 14. července

10.30 – 11.30 h Slavnostní průvod městem - začátek u sokolovny, průvod bude pokračovat Plzeňskou a Pražskou ulicí a s krátkými zastávkami skončí na náměstí – k vidění budou všechny soubory

12 – 14 h Naši hosté se loučí - poslední setkání s lidovými písněmi a tanci na letošním festivalu, pořad věnovaný zakladatelce festivalu Ireně Valentové – vystoupí všechny soubory