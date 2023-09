Titul PwC Firma roku 2023 Plzeňského kraje získala plzeňská společnost Air Power, která se věnuje vývoji a výrobě stavebních strojů. Mezi živnostníky vybojoval titul Moneta Živnostník roku 2023 Plzeňského kraje Miroslav Kůs z Kašperských Hor, zabývající se truhlářstvím a restaurováním historického nábytku.

Jiří Dvořák (vlevo), jednatel plzeňské společnosti Air Power, který převzal ocenění za vítězství v soutěži PwC Firma roku 2023, a vítěz soutěže Moneta Živnostník roku 2023 Miroslav Kůs z Kašperských Hor. | Foto: se svolením organizátorů soutěže

Ocenění jim byla předána v Plzni, kde bylo vyhlášeno první z krajských kol letošního ročníku obou soutěží. Vítězové zároveň postupují do celostátního finále, jeho výsledky budou vyhlášeny 14. prosince na pražském Žofíně.

Mezi firmami získala druhé místo společnost Arbyd CZ, která se věnuje designu, výrobě a montáži nábytku a vybavení interiérů. Bronz si odvezla firma Wacker-Chemie zušlechťující silikonové směsi pro další využití.

V Plzni byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěží PwC Firma roku 2023 a Moneta Živnostník roku 2023.Zdroj: se svolením organizátorů soutěže

V kategorii živnostníků skončila druhá Lenka Sojková, která se věnuje výrobě přírodní kosmetiky, a třetí Denisa Huňatá vyrábějící designové kšandy.

Vítězný živnostník Miroslav Kůs se věnuje výrobě technologických kopií nábytku, pozlacování, restaurování nábytku a obrazových rámů ze všech historických období a výrobě dioramatických skříňových betlémů. „Jsem truhlářem ve třetí generaci, začal jsem podnikat v částečně zařízené vlastní dílně, kterou jsem postupně vybavoval, abych dosáhl dokonalosti,“ říká Miroslav Kůs. Podniká již plných pětatřicet let. Jeho zákazníci jsou z celé České republiky i ze zahraničí, získává je na základě referencí, bez reklamy v médiích.

Lidé mohou vidět jeho práci v muzeích, hradech a zámcích. Od konkurence se odlišuje dobou podnikání a získáním dobrého jména v okruhu všech zákazníků, kteří se vyjadřují k odvedené práci. A hlavně vlídností, vstřícností, tolerantností a ochotou pomoci. Již jedenáct let pracuje se svým synem a předává mu zkušenosti. Za největší úspěch považuje získání osvědčení restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi a také to, že za 35 let nebyl ani jeden týden bez práce a ta se stále hromadí na rok dopředu.

„V práci pana Kůse se potvrzuje, že když člověk dává do svého podnikání duši, práce je pro něj potěšením. Věnuje se v Plzeňském kraji tradičnímu řemeslu, děděnému z generace na generaci. Obnovuje stav kulturních předmětů a památek nejen v kraji. Začal podnikat dokonce již před rokem 1989,“ ohodnotil vítěze za porotu Jiří Šobr z Moneta Money Bank.

Společnost Air Power vyvíjí a vyrábí stavební stroje a distribuuje je do celého světa. Zákazníkům nabízí výzkum a vývoj, výrobu, víceúrovňovou kontrolu kvality a testování hotových zařízení. Zajišťuje také dopravu po celém světě až do koncových destinací včetně všech potřebných celních služeb. Po akvizici výrobní společnosti v roce 2016 založila firma vývojové oddělení a zahájila vývoj dalších produktů, které v roce 2020 uvedla na trh. „Následně jsme od roku 2020 do letošního roku ztrojnásobili obrat ze 600 milionů korun na 1,8 miliardy. Přímí zákazníci jsou velké nadnárodní společnosti jako hlavní hráči v oboru stavebních strojů, například Doosan Bobcat,“ říká jednatel společnosti Jiří Dvořák.

Za největší úspěch společnost považuje kvalitu výrobků a ztrojnásobení obratu za poslední tři roky. Firma zaměstnává 150 lidí, investuje zhruba 10 milionů korun ročně do vývoje nových výrobků. Jejím cílem je mezi lety 2020 až 2025 zajistit zvýšení obratu osminásobně. Motto společnosti zní: Vždy je cesta. A když není cesta, tak ji postavíme.

„Firma je ukázkou toho, že v Česku nejsou jen montovny, dělá totiž konečný výrobek. Obrat zvyšuje významně každým rokem. Majitel je schopným organizátorem, který dokázal firmu převzít, rozšířit a věnovat se dalšímu vývoji. Firma uspěla na mezinárodních trzích, výrazně investuje do inovací,“ okomentoval volbu poroty Petr Kincl z PwC Česká republika.

V doprovodné kategorii Moneta Živnostník roku Srdcař, která v každém kraji oceňuje živnostníky, kteří dokázali překonat nejrůznější nástrahy podnikání, a přece to nevzdali, zvítězil rovněž truhlář Miroslav Kůs.

PwC Firma roku 2023 Plzeňského kraje: 1. Air Power s.r.o. – vývoj a výroba stavebních strojů (Plzeň), 2. Arbyd CZ s.r.o. – design, výroba a montáž nábytku a vybavení interiérů (Chotíkov), 3. Wacker-Chemie, s.r.o. – zušlechťování silikonových směsí pro další zpracování (Plzeň).

Moneta Živnostník roku 2023 Plzeňského kraje: 1. Miroslav Kůs – truhlářství a restaurování historického nábytku (Kašperské Hory), 2. Lenka Sojková – výroba přírodní kosmetiky (Klatovy), 3. Denisa Huňatá – výroba designových kšand (Plzeň).

Moneta Živnostník roku Srdcař 2023 Plzeňského kraje: Miroslav Kůs – truhlářství a restaurování historického nábytku (Kašperské Hory).