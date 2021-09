To se ale dosud nepovedlo a město tak mělo blokované několikahektarové pozemky. Plány má Accolade s výstavbou i v Sušici.

„Firma Accolade měla u nás rezervaci určité části průmyslové zóny Pod Borem, šlo o více než čtyři hektary. My jsme si představovali, že tam přivede investora tzv. industriálního, čili že tam vznikne nějaká výroba. Měli jsme ve smlouvě sjednané podmínky, firma je víceméně plnila, platila postupné částky a zároveň se dostala k územnímu rozhodnutí právě na industriální halu, ale bohužel nesplnila tu finální podmínku, a to, aby investora, nájemce přivedla,“ vysvětlil místostarosta Klatov Václav Chroust.

Smlouva, kterou mělo město s firmou Accolade, v prosinci vypršela i po prodloužení. Obě strany ale stále jednaly, protože firma se na město bezprostředně obrátila s další nabídkou, která víceméně kopírovala tu předešlou.

„Když jsme ale zpřísnili podmínky, protože se nám nelíbí, že prostor dlouhodobě není využit, tak jsme dostali připomínky od firmy Accolade. Po diskuzi na radě města jsme dospěli k názoru, že předložíme k rozhodnutí zastupitelům dvě možnosti – prodat areál firmě Accolade nebo vypsat výběrové řízení na ten samý prostor, čehož se může i zmiňovaná firma zúčastnit,“ uvedl Chroust.

Zastupitelé v úterý odhlasovali nové výběrové řízení. Je možné, že bude velký pozemek rozdělen na několik menších. „Kdybychom neměli podmínku, že tam chceme výrobu, tak by jistě byl investor nalezen hned, vznikly by tam například mezisklady, ale to nechceme,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Firma Accolade má své plány i v Sušici, kde chce stavět v areálu bývalého Sola v prostoru za Tescem – na soukromých pozemcích. Podle plánu by na místě měly vyrůst rovněž výrobní haly. Tam mělo město jen jeden požadavek. „Řešíme s nimi souhlas s napojením na městskou kanalizaci, ale to nebylo schváleno. Jinak je vše v souladu s územním plánem,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl.