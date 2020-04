Komedie popisuje příběh party chlapů, kteří hledají, jak se popasovat s všedním životem. Mají svého koníčka, o kterém jejich ženy, přítelkyně ani milenky nic netuší. Pro ně to není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z nudných životů. V hlavních rolích uvidíte herecké hvězdy jako jsou Oldřich Kaiser, Matěj a Kryštof Hádkovi, Matěj Ruppert, Anna Kameníková, Jiří Lábus a mnozí další.

NATÁČELI NEJEN HERCI

Natáčelo se v Sušici, Kašperských Horách a Železné Rudě. Celkem bylo 21 natáčecích dní, které byly jak denní, tak noční a kterých se účastnili i někteří místní obyvatelé, což bylo velkým zpestřením pro herce. Na otázku, proč film dostal zrovna název Úhoři mají nabito, odpověděl režisér Vladimír Michálek: „Pravda je, že název byl prosazen distributorem. Původní název Benzína Dehtov nebyl úplně ideální. Zkoušelo se několik možností. Nakonec zvítězil tento, který odkazuje na jednu důležitou scénu filmu.“

Herci vzpomínají na natáčení rádi. „Hrát s touhle partičkou byla pro mě dobrá škola, oni uměli přesně nalézt to, co bylo ve scénáři pod povrchem, a tím ty situace obohatit,“ vzpomínal Patrik Holubář.

Podle Oldřicha Kaisera bylo filmování pohoda: „S Vladimírem Michálkem se potkávám po letech podruhé, poprvé jsme spolu točili film Amerika, tak to na sebe tak hezky navazuje. Ale vážně, byla to pohodička, pan režisér byl vždycky v klidu, nic ho nerozhodilo, bylo to hezké filmování, vymýšleli jsme si, předělávali, a tak si prostě hráli, taky jako malí kluci.“

Herecké obsazení: Robert – Oldřich Kaiser, Dave – Matěj Hádek, Karlos – Kryštof Hádek, Arny – Jiří Vyorálek, Komár – Patrik Holubář, Pumpařka – Anna Kameníková, Babor – Matěj Ruppert, Musil – Martin Sitta, Komárův otec – Jiří Lábus