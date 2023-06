Kolonáda v Klatovech patřila v sobotu již třetímu ročníku festivalu vína a dle zaplněnosti areálu si ho lidé oblíbili.

Festival vína v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

„Další ročník festivalu vína se mohl uskutečnit díky štědrosti našich partnerů a podporovatelů. Koná se vždy třetí červnový víkend, čili příští ročník připadá na 15. června. Představila se desítka vinařství z Moravy. Trochu jsme obměnili občerstvení, kdy lidé mohli ochutnat speciality ze šnečího masa, slané i sladké palačinky, ale nechybělo ani tradiční občerstvení,“ uvedl za pořadatelský Klatovský spolek vinařů Jiří Zavřel.

Počasí opět přálo a tak si návštěvníci měli možnost užít příjemné odpoledne. Během něj vystoupili cimbálová muzika Friška, folklorní soubor Šumavánek, Diamond dance Klatovy a večerem provázel AVE band. Součástí programu byla i charitativní dražba vín, která bohužel nepřilákala tolik zájemců. „Účast na festivalu bych odhadl, že je velmi pěkná jako vloni. Letos jsme během dražby vína pomáhali místnímu dobrovolnickému centru Adra. Dokázali jsme vydražit vína za sedm tisíc korun, což jsme hned předali Nikolovi Novákovi z Adry na jejich činnost,“ sdělil Zavřel.

Lidé si zábavu užívali až do pozdních večerních hodin. „Chci poděkovat členům Klatovského klubu vinařů, jelikož i když se to nezdá, tak se jich zapojilo aktivně lehce přes dvacet. Samotná akce přináší především fyzickou práci a my jako pořadatelé si ji příliš neužijeme, ale děláme to pro lidi a chceme jim přinést zábavu a kvalitní vína,“ dodal na závěr Zavřel.

A lidé jsou jim za to vděční. „Něco takového tady chybělo. Je dobře, že někdo našel zálibu ve víně a pořádá zde tuhle akci. Ne každý je pivař. A jsem na Klatovy pyšný, že mi zde máme lidi, kteří myslí na všechny a můžeme si užívat podobné akce,“ nešetřil chválou Radek Drozda.