„Je nám to moc líto, ale musíme vyhlásit kapitulaci a vyvěsit bílou vlajku. Ačkoliv jsme se usilovně bránili a velmi se snažili, hradby našich Hradů padly pod náporem opatření proti koronaviru. Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které vzala na vědomí Vláda ČR, byla s účinností od 25. května do odvolání mimo jiné zakázána hudební a další umělecká představení s účastí nad 300 osob,“ uvedl za realizační tým Michal Šesták.

S ohledem na toto mimořádné opatření museli oficiálně a definitivně zrušit letošní ročník festivalu Hrady CZ 2020.

Ti, kteří si zakoupili již vstupenky, mají dvě možnosti. „Velmi nám v této nelehké situaci pomůžete, pokud si je ponecháte. Zakoupené vstupenky budou platit na příští ročník festivalu Hrady CZ 2021. Budeme se snažit, aby hudební program zůstal co nejpodobnější letošním plánům. Termíny příštího ročníku festivalu zveřejníme po prázdninách. Pokud by vám nevyhovovalo nové datum právě vašeho hradu, umožníme lístek vyměnit za jiný,“ sdělil další z realizačního týmu Viktor Souček.

Můžete zvolit i postup dle nově vydaného zákona. Do 31. 3. 2021 podle tohoto zákona můžete pořadatele požádat o vydání poukazu na kulturní akci, který vám bude vydán do jednoho měsíce od žádosti v hodnotě uhrazeného vstupného. „Žádost o tento poukaz prosím adresujte na hradycz@ticketstream.cz. Poukaz bude platný do 31. 10. 2021. Dovolujeme si upozornit, že využitím poukazu zaniká povinnost pořadatele vrátit vstupné,“ dodal Šesták.