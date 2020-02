Velmi silný vítr se žene na Českou republiku a nevyhne se ani Klatovsku a Šumavě. Český hydrometeorologický ústav vydal i výstrahu pro extrémně vysoký stupeň nebezpečí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Extrémně silný vítr s nárazy až nad 110 km/h je očekáván v pondělí od 6 do 13 hodin, ale už od neděle od 22 hodin až do pondělních 17 hodin platí výstraha pro velmi silný vítr s nárazy nad 90 km/h. Do úterních 20 hodin se pak dá očekávat ještě silný vítr o rychlosti nad 65 km/h. „Jsou očekávána rozsáhlá poškození stromů a lesních porostů, vyvracení stromů, škody na majetku a některých budovách, pravděpodobná jsou i přerušení elektrických vedení. Předpokládá se výrazně ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Předpokládají se i komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení nákladního automobilu. Doporučujeme sledovat vývoj situace na našich internetových stránkách www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství,“ informuje Český hydrometeorologický ústav.