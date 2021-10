„Akce se zde koná od roku 1975. V 90. letech došlo k přerušení tradice na pár let. Byl ale vyslyšen požadavek z řad občanů o obnovení, takže výstavu nyní opět pořádáme jednou za dva roky,“ uvedla starostka Marie Pícková.

Obec vždy osloví všechny místní kuchařky i kuchaře, většina z nich se do Ex Myslív zapojí. „My jim dodáme suroviny do kategorií vepřové maso, drůbež, zvěřina, ryby, medové pečivo a studená kuchyně. Vše se v den konání přiveze do kulturního domu a naaranžuje na stoly. Návštěvníci hlasují pomocí kartičky, kam vyplňují čísla výrobků, které je v dané kategorii nejvíce zaujaly. V každé kategorii jsou oceněni tři nejlepší. Účastník s největším počtem hlasů je vyhlášen jako hlavní vítěz,“ sdělila starostka.

Letos se můžete přijít pokochat originálními skvosty 16. října od 14 hodin do kulturního domu v Myslívě.