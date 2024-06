O přízeň voličů se ve volbách do Evropského parlamentu ucházejí i tři muži, kteří v roce 2022 neuspěli v boji o křeslo v senátu za volební obvod číslo 7, kam spadá městský obvod Plzeň 2-Slovany, část okresu Plzeň-město, celý okres Plzeň-jih a část okresu Klatovy. Jsou to již 81letý bývalý olympijský vítěz a současný zastupitel města Plzně Jan Kůrka (SPD a Trikolora, 9. místo kandidátky), farmář Pavel Šrámek z Plzně (Svobodní, 5. místo) a Jiří Valenta z Plzně, bývalý poslanec a nyní pedagogický pracovník (Stačilo!, 13. místo).

/ANKETA/ Více než tři desítky obyvatel Plzeňského kraje kandidují ve volbách do Evropského parlamentu. V pátek a v sobotu budou o hlasy voličů usilovat politici včetně těch, kteří neuspěli v nedávných volbách do senátu, diplomat, právníci, učitelé, ale i třeba žena zachraňující koně či dělnice na CNC strojích, která je členkou spolku pomáhajícího kočkám.

