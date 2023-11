Bojovat proti vzniku hlubinného úložiště jaderného odpadu přišli nejen starostové ale také mnoho obyvatel z Horažďovicka do Velkého Boru. K demonstraci si zvolili příznačné datum – 17. listopad.

Demonstrace proti výstavbě hlubinného úložiště ve Velkém Boru. | Video: Daniela Loudová

Rozhořčeni jsou nyní o to více, jelikož byl poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm vysoce radioaktivního odpadu a opět se tam nepočítá s účastí obcí, které budou zasažené.

„Dnes je výročí Dne boje za demokracii a svobodu, my považujeme 17. listopad za symbolické datum. Poslanci dva dny zpět rozhodli o tom, že ze zákona o úložišti vyškrtnou jakoukoliv podporu obcím, zkrátka je nechají na holičkách, proti čemuž dlouhodobě bojujeme. Bojujeme proti tomu, že byl přijat zákon, který by absolutně v demokratické společnosti neměl být, nemůžou se vymlouvat na to, že by to jinak nikdy nepostavili. Jediné místo, kde se úložiště bude budovat nebo již buduje, je ve Finsku a tam právě postupují demokraticky, řekli, které lokality souhlasí a tam to bude,“ řekl starosta Horažďovic a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Michael Forman a dodal: „Svoboda a demokracie by měly být v rozhodovacím procesu a ten by měl brát určitě v úvahu to, zda zastupitelstva obcí s tím souhlasí nebo ne. Obce bojují dlouhodobě proto, že vláda i poslanecká sněmovna se k tomu dlouhodobě staví naprosto přezíravě, jako by obce neměly právo do toho mluvit. Ovlivní to životy desetitisíců lidí, i Klatovy, Blatnou, Sušici, dopad bude mít taková stavba pro všechny.“

Zdroj: Daniela Loudová

Ale obce se nevzdávají a budou bojovat dále, budou hledat různé cesty, kterými zabrání výstavbě úložiště dokud nebudou zapojené do rozhodování.

Nyní se mají rovněž začít dělat hlubinné vrty, kterých má být v každé lokalitě, která je vybraná pro možné vybudování úložiště, jedenáct, kdy jeden bude velmi hluboký a další několikasetmetrové.

S transparentem do Velkého Boru přijel z Prahy také Michal Březnický, který je jednoznačně proti výstavbě úložiště na Horažďovicku, v lokalitě Březový potok. „Pravidla nejsou vůbec transparentní, vláda a parlament si to určuje podle svého, myslí si, že mohou místním lidem sebrat rodný kraj, kde žijí spousty let. Najednou někdo přijde a rozhodne, že jim to sebere v rámci nějakého veřejného zájmu. Co to ale je a pro koho. Nepřijde mi správné násilně prosazovat zrůdný záměr. Obce s tím jednoznačně nesouhlasí. Tak přece proti nim nemohou státní instituce jít,“ řekl Březnický, který má v tamní lokalitě předky, trávil tam dětství a má kraj velmi rád. Navíc je letošní rok pro něj i výroční. „Je to dvacet let, co jsme zde udělali první demonstraci, byla nad Velkým Borem v roce 2003, ještě s bývalým panem starostou Drhou. Je to symbolické, že se zde znovu setkáváme a bohužel se vůbec nic za tu dobu nezměnilo. Obce stále nemohou zasahovat ani se vyjadřovat k rozhodování,“ dodal Březnický.

Protestu a demonstrace se zúčastnily další desítky lidí s transparenty vyjadřujícími nesouhlas s kroky okolo hlubinného úložiště.