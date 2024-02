Devadesát let. Takové jubileum by dnes, 23. února, oslavila šumavská legenda, kterou byl Emil Kintzl. Byl známý svou vášní pro Šumavu, lyžování, turistiku i psaní článků a knih.

Emil Kintzl znal Šumavu jako své boty | Foto: Archiv Deníku

Jeho postava je i nedílnou součástí seriálu Policie Modrava, a dokonce se dostal i do stolní hry. I když neměl život vždy jednoduchý, zanechal velkou stopu a Šumaváci na něj stále vzpomínají. V den jeho narozenin pokřtí i novou knihu.

Emil Kintzl žil v Kašperských Horách a právě tam se se svými kamarády postaral o zprovoznění sjezdovky na Lišáku. Sám tam trávil mnoho času, díval se na ni z okna svého domu a bohužel se mu stala i osudnou. V roce 2022 na ní ještě pořádal závody na historických lyžích, kdy krátce před nimi oslavil krásné 88. narozeniny a byl ve skvělé kondici. Bohužel o několik dní později měl na sjezdovce v Kašperských Horách nehodu, kdy se srazil s dalším lyžařem, a musel pro něj letět vrtulník. Následně přišla ta nejsmutnější zpráva, že svůj boj prohrál.

Byl stále vitální a akční, měl i plno plánů, na které už bohužel nedošlo. „Když jsem byl padesátník, tak jsem si říkal, jestli se dožiji jako tatínek 66 let. To se povedlo, tak jsem si dal další cíl, jestli se dožiji toho 21. století, a také jsem se dožil, ale je to pořád stejně pitomé, lidé jsou nepoučitelní. Pak jsem říkal alespoň tu pětaosmdesátku, to jsem taky překonal. Teď mám dvě osmičky, když je dám naležato, tak je to nekonečno, ale to tu být nechci. Stačí mi každý den, který si mohu užít. Mám ještě plány, co bych chtěl v tomto roce udělat, tak snad dá Bůh,“ řekl na posledních závodech Emil Kintzl.

Tehdy prozradil i svůj recept, jak být stále ve formě. „Člověk musí mít práci, koníčka, já toho mám až až. Když to člověk nemá, tak leží na kanapi, čumí na televizi a přemýšlí, co mu zahrají, i když mu to už může být jedno, když to neuslyší. Na to já vůbec nemám myšlenky, žiji spokojeně se ženou. Ta říká: Ježíši, mně už je 85 let, tak já říkám: To musíš mít radost, co by za to dali ti, co už tady deset let nejsou. Každý den si člověk musí užít. Nikomu se ani vteřina života nevrátí, co si neužijete, to mít nebudete.“

Emil Kintzl se sice nechtěl dožít nekonečna, ale jeho počiny a vše, co na Šumavě zanechal, se bude předávat z generací na generace. A to například i prostřednictvím seriálu Policie Modrava, kde je jeho postava jednou z hlavních. Tam ho ztvárnil herec Ladislav Mrkvička.

Byl velkým propagátorem Šumavy a bojovníkem za zpřístupnění některých tras, především Modrého sloupu. Kromě toho navracel na různá šumavská místa také křížky.

Jeho postava nesměla chybět ani v deskové hře věnované Šumavě, která vznikla v rámci projektu WeLoveŠumava.

Na Emila Kintzla se bude vzpomínat i v Kašperských Horách. V pátek 23. února se od 17 hodin v Horském klubu uskuteční vzpomínkový pořad a křest nové knihy Jana Fischera Šumavská legenda Emil Kintzl.