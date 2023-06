Poslední červnový den se naposledy otevřou, a to jen na hodinu, některé pošty, které se Česká pošta rozhodla zrušit. V Klatovech nakonec půjde o dvě pobočky ze čtyř, jelikož se balíkovou podařilo zachránit.

Pošta v Lubech, která končí provoz. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Provoz 30. června končí pošty v Podhůrčí a v Lubech, v ulici Maxima Gorkého bude v provozu i nadále. „Po dlouhé řadě jednání s vedením České pošty se podařilo dosáhnout alespoň částečné úpravy záměru zrušit poštovní služby na třech pobočkách ze čtyř. Vedle hlavní pošty zůstane tedy zachován ‚balíkový‘ provoz na pobočce v ulici Maxima Gorkého, a to nejen pro smluvní partnery, ale i pro individuální podání,“ sdělil starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Provozní doba na balíkové poště bude od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin. Obyvatelé tuto možnost vítají. „Určitě je to dobrá zpráva, protože je hrozná představa, že bych s balíkem stála hodinu na hlavní poště, protože tam budou fronty. Takže za tohle městu děkujeme, že se to podařilo vyjednat. Bude to ulehčení pro lidi a myslím, že to ocení i ti lidé na poště,“ řekla Klatovanka Vendula Němcová.

Konec provozu se ale nevyhnul Lubům a Podhůrčí, což špatně nesou především starší obyvatelé, kteří tak měli poštu blíže. „Asi přestanu posílat dopisy a pohledy, protože na stání na velké poště nemám sílu a je pro mě náročné tam i dojít. Budu muset buď požádat mladé, aby mě tam vozili, nebo to vyřídí oni. Důchod mi naštěstí chodí na účet, ale mám hodně kamarádek, které to tak nemají. Je nám líto, že tady poštu ruší, byla tady léta a lidé tam chodili,“ postěžovala si seniorka Marie Potužníková.

A není jediná, koho netěší, že bude muset jezdit na hlavní poštu, protože i když byly v provozu všechny čtyři pošty, tak se tam mnohdy tvořily fronty. Lidé se tak obávají, jak to bude vypadat nyní, a to především právě v době, kdy si mnozí budou chodit vybírat peníze, které jim chodí na složenky – důchody, sociální příspěvky a podobně.

V Sušici bude zrušena jedna ze dvou pošt, a to v Pravdově ulici. V tomto ohledu již po rozhodnutí České pošty poukázal starosta města Petr Mottl na to, že jde o špatné rozhodnutí, že svojí kapacitou a prostorem, umístěním nemůže stačit. Pošta v Pravdově ulici je v lokalitě největšího sídliště. „Rozhodně s tím nesouhlasím, za mě je pro téměř jedenáctitisícové město jedna pobočka málo,“ okomentoval Mottl.