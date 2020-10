Základní škola v Tolstého ulici v Klatovech se o krajských volbách stala útočištěm pro dvě volební komise. Byla tam totiž kvůli protiepidemickým opatřením přestěhována komise, která v jiných letech sídlila v Domově pro seniory v Podhůrčí. Někteří lidé tak trochu bloudí než ji najdou.

Volby v ZŠ Tolstého v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

"Ze začátku se nám stalo, že lidé chodili po celé škole, někdo došel i do třetího patra. Lidé, kteří jsou zvyklí sem chodit, tak věděli, že mají jít vedlejším vchodem od stadionu, ale někteří to vzali hlavním vchodem. Upozornil nás na to pak pan školník, tam jsme dali upozorňující cedule," řekla členka komise Libuše Špačková.