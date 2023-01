PNP uvedl, že jeden z chlapců intenzivně zkoumal tzv. amokové útoky na internetu. V diskusních skupinách prý například řešil, jaké se při těchto činech objevily problémy či co pachatele zastavilo, aby se tomu co nejlépe vyhnul. Do zjišťování informací měl školák investovat hodně času. Jenže právě aktivita na internetu přivedla policisty na stopu obou hochů, o nichž se důvodně obávali, že chystají něco závažného. Při prohlídkách byly zajištěny podomácku vyrobené výbušniny, airsoftové zbraně, mobilní telefony a počítače.

Výbušniny byly zneškodněny specialisty. Policie uvedla, že kdyby děti pokračovaly ve svém plánu, několik lidí mohlo být ve vážném nebezpečí.

Americká zahrada se dočká obnovy, lepší péče, a také vysazení nových stromů