Napilno mají v květinářství v Boru . Majitelka krámu Květiny Xenie Roth sama se svými zaměstnankyněmi již několik dní od rána tvoří všechny květinové mísy a další dušičkovou výzdobu. „Lidé poptávají především přírodní materiály, o umělé doplňky zájem nemají. Používáme například suché šišky, exotické i domácí suché plody, statice, zdobíme provazy, mašlemi,“ ukazuje na pulty plné nejrůznějších materiálů. Denně je v nabídce obchodu několik desítek květinových mís a dalších dekorací, které si mohou zákazníci odnést rovnou, ale je možno si také objednat konkrétní výzdobu, stačí nastínit svoji představu. Na místě tak pořídí zájemci květinové mísy od 239 do cirka 500 korun, cena věnců se pohybuje od 220 do 300 Kč. Cena objednávkového zboží se liší v návaznosti na přání zákazníka.

Klatované rovněž upouštějí od klasických věnců s umělými květinami, které dříve byly běžné. To nám potvrdila Zdeňka Němcová z květinářství Pink v Klatovech. „Vedou určitě věnce z přírodnin, jen minimálně se tam objevuje něco umělého. Retro rozebíratelným květinám už odzvonilo, když se z nich tehdy dělaly věnečky. Nyní mají lidé rádi šiškové, mechové a další z přírodních materiálů,“ uvedla Němcová.

Procházka kolem Bonětického rybníka je podzimním pohlazením po duši

Výzdoby jsou laděné i barevně, ale nejde o žádné výrazné barvy – spíše béžová, hnědá, zelená a podobně. Kromě klasických věnců lidé volí i jiný sortiment. „Přicházejí lidé, že by chtěli něco modernějšího, ne starou klasiku, a to nejde jen o mladé lidi, ale i starší chtějí novinky. Nedá se tak říct, že by starší lidé zůstávali u retro klasiky, ale i oni požadují moderní nádech, s přírodninami,“ vyjmenovala Němcová.

A i když se vše zdražuje, tak u dušičkového zboží se nedá říci, že by se jeho cena příliš zvedla. „Máme věci od 98 do zhruba šesti set korun. Jde o velikost a použitý materiál, ale snažím se vše dělat v normální cenové relaci, aby si výzdobu pro své zesnulé blízké mohl dovolit každý, dražší jsou například s kameninovým základem,“ sdělila květinářka.

Učitelé a děti z Klatov se spojili a zazářili na vědecké přehlídce

Ani lidé cenu příliš neřeší, chtějí hroby vyzdobit. „Přiznám se, že na cenu sice koukám, ale není to priorita, protože na hrob chci koupit něco hezkého a nekoukám na to, abych ušetřila. Zdražuje se vše, takže nebylo by nic zvláštního, kdyby byly ceny vyšší i u tohohle. Ale nepřijde mi, že by ceny nějak výrazně stouply,“ řekla Klatovanka Marie Toušová.

V květinářství Bonka v Plané lidé vysloveně na dekoracích pouze z přírodních materiálů nelpí. „Zájem je tak půl na půl,“ říká majitelka Helena Zimáčková. I zde je možno objednat si květinovou výzdobu dle svých představ, to se pak prý cena může vyšplhat třeba až na tisíc korun. Na místě pořídíte ozdobné košíky, věnce nebo mísy v rozmezí od 100 do 500 korun. „Dušičky jsou svátky, kdy se květiny a dekorace prodávají nejvíce z celého roku,“ míní majitelka.