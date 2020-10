Dům dětí a mládeže v Horažďovicích opouští na vlastní žádost, kromě keramické dílny a sálku, pronajaté prostory v zámku a stěhuje se do přírodovědné stanice a environmentálního centra.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Uvolněné prostory v zámku budou zahrnuty do nové studie k budoucímu využití. Část by mělo dostat k dispozici městské muzeum a část bude mít zcela nové využití. S tím bude spojena renovace prostor, která nebude bez dotací reálná. Pro město by šlo o příliš velké sousto.