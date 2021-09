„S ohledem na stále platná omezení ohledně pandemie covidu-19 jsme i my povinni vyžadovat na některých kroužcích po dětech potvrzení o bezinfekčnosti. Protože jsou možnosti v Klatovech omezené a nepovedlo se nám nalézt řešení přímo na místech konání kroužků, dohodli jsme možnost testování dětí přímo u nás v DDM Klatovy ve spolupráci s laboratoří Scimed Biotechnologies,“ uvedla ředitelka DDM Klatovy Michaela Dryjová.

Testovací mobilní centrum je otevřeno v pondělí od 13 do 15.30 h (antigenní testy), v úterý a ve středu od 13 do 17 h (antg), ve čtvrtek od 13 do 17 h (antg + PCR), v pátek od 13 do 18 h (antg). V neděli pak dělá laboratoř testy v Bezděkově od 13 do 18 h (antg + PCR).

Testování je určené pro děti ze základních a středních škol od 6 do 19 let. „Prosíme rodiče, aby využívali časové možnosti testování s rozvahou. Mladší děti, které končí školu dříve, nechť využívají začátek otevírací doby a ponechají prostor starším dětem pro testování v pozdějších hodinách,“ dodala ředitelka.