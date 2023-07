Firemní název SOLO vznikl počátkem 20. století, když se sušická továrna spolu s dalšími rakousko-uherskými sirkárnami stala součástí akciové společnosti SOLO se sídlem ve Vídni. Po vzniku Československa byly továrny SOLO na území nového státu sloučeny s dalším provozovatelem sirkáren – Hélios a. s. – do monopolního koncernu s názvem „SOLO“ Spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny se sídlem hlavního závodu v Praze. V roce 1946 bylo hlavní sídlo koncernu přeneseno do sirkárny v Sušici.

V době ukončení výroby v Česku, v 31. 12. 2008, byla firma SOLO Sušice jediným výrobcem zápalek v Česku, přičemž 85 % výrobků firmy směřovalo na zahraniční trhy. Firma SOLO Sušice (resp. SOLO SIRKÁRNA, a. s.) se v roce 2011 transformovala na firmu SOLO MATCHES & FLAMES, a. s., která působí jako společnost obchodující se zápalkami a zapalovači.

Výrobní areál firmy SOLO je po částech pronajímán komerčním subjektům a pomalu chátrá. Dva objekty jsou prohlášeny za kulturní památku – tzv. domeček a administrativní budova. V roce 2012 se začalo mluvit o obchodním centru, které mohlo na místě chátrajícího areálu vzniknout, ale zastupitelstvo města záměr neschválilo. Dalším návrhem bylo nákupní centrum s malými obchody, ale ani to nedostalo zelenou, stejně jako výrobní hala.

V únoru ale nastal obrat a vedení města odsouhlasilo zahájení o jednání o koupi areálu. „Souhlasím s obecným názorem, že by tam mohla vzniknout bytová zástavba. Vzadu by byly menší firmy, kde už některé jsou, směrem k Hrádecké a supermarketům by se hodily byty. Pokud se městu podaří odkoupit Solo, tak získáme čtvrtinové území v údolí Sušice,“ uvedl zastupitel Jan Janda, který návrh zastupitelům i předkládal.

Areál po firmě Solo Sušice

Kde stojí: Areál bývalé sirkárny se rozprostírá při vjezdu do města od Klatov a od Horažďovic mezi ulicemi Hrádecká a Nádražní.

GPS lokace: 49.2374778N, 13.5233233E

Kdy a kým byl postaven: Zakladatelem tradice sirkařství je Vojtěch Scheinost v roce 1839, průmyslová výroby byla zahájena spoluprací s obchodníkem Bernardem Fürthem a postavením továrny v roce 1844.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Sirkárna měla slávu po celou dobu výroby, kdy se sirky vyvážely do celého světa, a to až do konce roku 2008, kdy byla ukončena výroba v Sušici.

Odkdy a proč chátrá: V roce 2008 byla ukončena výroba, areál patří soukromému vlastníkovi. Část je pronajímána komerčním subjektům, zbylá část chátrala a v současné době se postupně budovy demolují.