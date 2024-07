Situace na pražském letišti, kde mnohým cestujícím zůstávají kufry a nejsou naloženy do letadel, se dotkla i rodiny Petry Touškové z Klatov. „Odletěli jsme z Prahy v pondělí v 11 hodin do Albánie. Kufry stály před letadlem, ty jsme poznali. Jedna paní se ptala letušky, jestli je naložili, jelikož si všimla, že s tím vozíkem odjeli. Ta řekla, že jsou samozřejmě naložené. Při příletu jsme stáli déle než hodinu u pásu s kufry. Najednou na obrazovkách zhasla všude Praha a nikdo nám nebyl schopný nic říct. Volala jsem do Invie, jelikož jsem tam dovolenou kupovala, ať pošlou nějakého delegáta. Jelikož nám řekli, že delegáta do té zóny nepustí, paní z Invie zařídila, že delegát přišel. Tímto bych chtěla poděkovat Invii Klatovy, protože bychom tam stáli ještě dnes. Delegát přišel a začala se sepisovat reklamace,“ popsala prvotní šok z nedoručených kufrů žena.

V tu chvíli ale ještě netušila, že to není jediné, co jim dovolenou znepříjemní. Na letišti bylo strašné horko, nikde nedostali ani pití a když ho šla koupit ven z letiště i pro ostatní, už ji nepustil zpět. „Po třech hodinách nás posadili do autobusu, kde bylo asi ještě mnohem větší vedro, řekli, že ho nenastartují, že se čeká ještě na ostatní. Lidem bylo špatně, tak jsme zase z něj vystoupili a čekali venku. Synovcovi se chtělo na toaletu a řidič nezastavil, dal mu láhev, ať se do ní vymočí,“ pokračovala ve vyprávění strastí Klatovanka.

Delegát jim dle jejích slov řekl, že kufry přiletí večer, nejpozději v úterý a že ho kvůli kufru nemají kontaktovat, ani mu psát, že nic neví. V Albánii jsou třetí den a stále kufry nemají. „Je nás tady celkem deset a všichni jsme bez věcí. Dle informací Invie snad kufry nyní přistály v Tiraně. Včera už jsem musela nakoupit každému pantofle, plavky, léky. Většinou jsou v obchodech a v lékárně lidé, kteří se nedomluví. Když jsou ochotní, zapnou svůj překladač a domluvíme se alespoň takto. Jsou zde Češi a Slováci, kteří nám byli ochotní pomoc co se týče léků, osobní hygieny, spodního prádla a podobně, za což jim moc děkujeme,“ uvedla žena, jelikož jeli na dovolenou all-inclusive, nepočítala s takovými výdaji a vzala si 400 euro, a z toho už nemá po pár dnech téměř nic. „Takovou dovolenou jsem ještě nezažila. Plavky, opalovací krémy a vše je tu drahé. Jestli dnes kufry nepřiletí, tak nevím. Přepíráme si trika a spodní prádlo. No dovolená snů. Věřili jsme delegátovi, že kufry v pondělí večer přijdou, nejpozději v úterý. Jsou tu lidé, co se léčí se srdcem a tlakem, já s astmatem, syn potřebuje léky na alergii. Vzali jsme si vše pouze na jeden den na cestu, ostatní máme v kufru. Pro příště už budeme chytřejší,“ uzavřela Klatovanka, která se modlí, aby kufry dorazily a rodina si užila ještě alespoň část dovolené.

Lidé, kteří nyní na dovolenou odjíždějí, se obávají stejných scénářů. „Slyšeli jsme, jaké jsou nyní problémy, tak si dáváme základní věci už do batohu, abychom to měli u sebe. Kdyby se něco podobného stalo, tak ať nemusíme vše kupovat v místě. Je to hrozné. Celý rok se těšíte na dovolenou a pak jí neschopnost lidí takhle dokáže zkazit. Bývalo to i dříve, ale ne v takovém měřítku,“ rozčiloval se Klatovan Leoš Musil.