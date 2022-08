Dříve dopravní hřiště v Klatovech fungovalo ve velkém parku. Nyní jsou tam sice stále osazené značky, ale pro výuku prý nesplňuje parametry. Rodiče tak už několik let volali po jeho obnovení. Nové se buduje vedle Rákosníčkova hřiště v Podhůrčí, ale to se se mnohým lidem nelíbí. „V parku na to byl prostor, nikomu větší ruch nevadil. V Podhůrčí bude hřiště z ruky, navíc v blízkosti domů. To nevím, kdo tohle vymyslel, stavět sportoviště na sídlišti mezi paneláky. Měli tam spíš nechat travnatý prostor,“ postěžoval si Klatovan Matyáš Bastl.