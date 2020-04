Městský ústav sociálních služeb Klatovy provozuje dva domovy, v Klatovech (126 lůžek) a v Újezdci (79 lůžek). Stejně jako tomu bylo všude, měli zpočátku nedostatek ochranných pomůcek, ale pomohli lidé. Nyní už je stav lepší, ale stále další potřebují „Látkových roušek máme dostatek, a to díky velké solidaritě lidí, kteří nám roušky ušili a darovali. Všem patří velké poděkování. Potřebovali bychom ochranné pomůcky vyšší třídy jako jsou respirátory, ochranné pláště a čepice, overaly, brýle nebo štíty, ty jsme do dnešního dne měli jen v malé míře. Díky slibované distribuci zdravotnického materiálu a pomůcek z ministerstva jsme dnes mohli uspokojit alespoň naše domovy v Klatovech a Újezdci na nějaký čas. Tyto pomůcky budeme i nadále potřebovat zajistit ve větší míře,“ uvedla ředitelka MěÚSS Alena Kleinerová.

Připravené mají i podmínky, kdyby se v domovech někdo nakazil Covidem-19 a musel tak být oddělen od ostatních. V Klatovech je převaha jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, takže je dle ředitelky personál schopen pečovat o klienty s dodržením všech doporučených hygienických pravidel. U klientů dvoulůžkových pokojů mohou využít izolaci. Složitější podmínky mají v domově v Újezdci, kde jsou převážně dvoulůžkové pokoje, ale je výhoda, že mají vlastní sociální zařízení. „Zde jsme vyčlenili dvě místnosti jako izolace. Personál zatím zvládá pracovat podle daných instrukcí a režimových opatření. Klienti dodržují daná doporučení a s režimovými opatřeními jsou vždy seznamováni,“ poznamenala Kleinerová.

Málo personálu

V současné době se ale také stejně jako mnohé další domovy či společnosti potýkají s nedostatkem personálu. Problémy mají kvůli pracovní neschopnosti zaměstnanců, s čerpáním ošetřování na děti z důvodu nemoci a nyní i proto, že jsou zavřené školky a školy. Personál prý ale zatím zvládá pracovat dle daných instrukcí a režimových opatření. V zařízeních zaměstnanci zatím nezůstávají, jak tomu někde již bývá. „Nevidím to v současné době jako dobré řešení, neboť nikdo z nás neví, jak dlouho tato situace potrvá. Když je nyní ponechám zavřené v domovech a odloučím je od rodin, vyčerpám je a až skutečně budu potřebovat zaměstnance uzavřít na pracovištích, nebudu mít nikoho,“ řekla ředitelka.

Opatření ve zmiňovaných zařízeních, jako je omezení návštěv, platila již v únoru, v období chřipek a poté přešla v úplný zákaz z důvodu ochrany před nákazou. Nyní jsou domovy uzavřeny úplně a jsou nastavena důslednější hygienická opatření, nošení roušek a rukavic, měření teploty a podobně. „Opatření stále zvyšujeme. Od minulého týdne zavádíme další režimová opatření na všech našich pracovištích, ať jsou to pobytové služby, tak i terénní. Snažíme se abychom v případě jakékoliv nákazy, mohli uzavřít jen část zařízení, služby a nemuselo jít do karantény celé zařízení. Pokud by však k tomuto došlo, máme připravené zaměstnance, kteří by byli ochotni při karanténě zůstat v našich zařízeních,“ sdělila Kleinerová.

Od počátku, kdy se v naší republice objevila zpráva o výskytu nákazy COVID 19, mají všichni zaměstnanci obavy, aby ochránili klienty v zařízeních. Potřebují ale nutné pomůcky. „Chybí nám speciální ochranné prostředky jako respirátory, ochranné štíty, obleky a provádění testů u klientů, kteří se vrací ze zdravotnických zařízení a testování zaměstnanců, kteří mohou být zdrojem nákazy,“ dodala ředitelka s tím, že by ráda poděkovala všem za práci v této složité době: „Chtěla bych využít i této možnosti a ještě jednou prostřednictvím tisku poděkovat zaměstnancům za veškerou práci, popřát jim hodně síly v jejich nelehké práci. Opět mne přesvědčili o tom, že se dokáží postavit ke všem problémům velmi statečně a s velkou iniciativou. Mají můj nezměrný obdiv a respekt,“ uzavřela ředitelka.

Měli už nácvik

Připravené podmínky mají také v Domovech společnosti Clementas, který je v Janovicích nad Úhlavou a v Mlékovicích. V Domově, kde se vedle zdravých klientů starají o seniory, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou či jiným typem demence, vydala generální ředitelka Renata Prokešová řadu předběžných, bariérových opatření, které mají zabránit vniknutí a šíření viru mezi klienty. „Jsme připraveni již několik dní, tyto postupy jsme řešili s hygienou. Vyzkoušeli jsme si to i nanečisto, měli jsme jednoho testovaného klienta, do doby než měl negativní výsledky, jsme tento režim zavedli,“ uvedla Prokešová s tím, že kvalitně zpracované postupy a směrnice jsou samozřejmostí. „Personál školíme každý pracovní den, zaměstnanci jsou proškolení. Ze strachu o zdraví klientů postupy pečlivě dodržujeme,“ dodala.

Clementas má nyní dostatečné zásoby ochranných pomůcek. „Samozřejmě by to mohlo být lepší. V posledních dnech trávím většinu času tím, že sháním roušky, dezinfekci, rukavice a další,“ jmenovala ředitelka.

Prostor v domově Clementas je dělen do jednotlivých domácností, což je výhodné pro izolaci klientů a karanténu. Pohyb po domově lze udělat tak, aby se klienti mezi sebou nepotkávali. „V každé domácnosti je zhruba 25 klientů. Jedna domácnost bude vyčleněna pro karanténní účely,“ dodala Prokešová.