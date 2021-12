Dohromady je tam deset vánočních stromků, které v těchto dnech klienti zdobí. „Vyráběli jsme vánoční betlém. Nezapomněli jsme na vánoční zvyky a důležitá jsou i povídání o tom, jak klienti byli zvyklí trávit Vánoce,“ uvedla aktivizační pracovnice Lenka Kindelmannová.

Ergoterapeutka Helena Bílková s Veronikou Čapkovou, která také pracuje jako aktivizační pracovnice, spolu pilně nacvičují vánoční vystoupení, které se tento týden koná každý den, postup-ně na všech domácnostech.

Zbytek roku bude mít v domově dva vrcholy, první je v plánu na 23. prosince, kdy si Štědrý den užijí zaměstnanci společně s klienty. „Je to tzv. náš Štědrý den, kdy během dne budeme zpívat vánoční koledy a na každém obývacím pokoji bude cukroví. Každý z klientů dostane dáreček, někteří z projektu Ježíškova vnoučata. Většina klientů si přála jen drobnost pro radost – kosmetiku, knížku nebo něco na zub. Máme tu ale i věrného fanouška pořadu Toulavá kamera, který si přál setkání s Ivetou Toušlovou, která už nás kontaktovala a setkání slíbila,“ prozradila Kindelmannová.

FOTO, VIDEO: Děti z mateřských škol zpívaly na klatovském náměstí vánoční písně

„Já všechno, co potřebuji, mám, je o mě dobře postaráno. Takže jsem si přála jen vánoční svíčku,“ řekla klientka Ludmila Hůlová.

Podle Kindelmannové zůstane v domově i přes Štědrý den většina klientů, domů jich odjede pouze 12. Drtivá většina navíc opustí Clementas pouze na jeden den. Jen málo seniorů u svých příbuzných přespí a minimum z nich stráví mimo Domov více nocí. „Klienti už jsou u nás zvyklí a navíc 24hodinová péče je pro rodiny velmi náročná,“ poznamenala vrchní sestra Martina Kolářová.

Ve čtvrtek 30. prosince přijede do domova farář a řádové sestry. Budou tam celebrovat slavnostní mši. „Po skončení si budeme povídat o přáních klientů, ale třeba i zaměstnanců, o tom, co nás v příštím roce čeká, a co nás pěkného potkalo letos,“ uzavřel tamní ředitel Lukáš Bardon.