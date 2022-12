Domov se otřásal smíchem, Martin strčil do kapsy i Vondráčkovou

Do domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou dorazil na předvánoční setkání známý moderátor Ondřej Sokol. Tedy, popravdě řečeno, on to nebyl pravý Sokol, a stejně tak skuteční nebyli Helena Vondráčková, Ivan Mládek, Kabát, Lunetic a další populární interpreti. Ale to vůbec nikomu nevadilo, bavili se účinkují, kteří pojali známý televizní pořad Tvoje tvář má známý hlas, po svém, i diváci. Všichni byli rádi, že se po tříleté pauze vynucené covidem zase konečně setkávají na tradiční besídce.

Předvánoční setkání v Domově pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou. Všichni přítomní, účinkující i diváci, se skvěle bavili. | Video: Deník/Milan Kilián